बेतियाः बिहार के बेतिया में चाकूबाजी (Stabbing In Bettiah) में मामा-भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले में मामा की मौत हो गई. वहीं भांजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल बेतिया (Government Medical College and Hospital Bettiah) के डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है. मृतक की पहचान अनिल मियां उर्फ बागड 45 वर्ष के रूप में हुई हैं, जो मूल रूप से बैरिया थाना क्षेत्र (Baria Police Station Of Bettiah) के सिसवा सरेया गांव के रहने वाले थे. जबकि घायल भांजे की पहचान मो. मुस्ताफ 21 वर्ष हॉटसरेया निवासी के रूप में हुई है. चाकूबाजी की यह वारदात बैरिया थाना क्षेत्र के हाटसरैया गांव में हुई है. बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा (Bettiah SP Upendra Nath Verma) ने बताया मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई.

"अनिल मियां नामक एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई है. इस हत्याकांड के सिलसिले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मृतक के परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है. जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा." उपेंद्र नाथ वर्मा, बेतिया एसपी

वारदात का कारण स्पष्ट नहींः वारदात के पीछे कारणों के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार विवाद का कारण लड़की को लेकर विवाद बताया जा रहा है. किसी लड़की से छेड़खानी लेकर उसकी मां से विवाद हो गया था. विवाद के दौरान कहा सुनी में बात आगे बढ़ गई और लड़की के पक्ष की ओर से चाकू का हमला कर दिया.

शुक्रवार 12 बजे मिली वारदात की जानकारीः मृतक अनिल मियां बीते चार वर्ष से अपने बहन फरजाना खातून के घर हॉटसरेया में रहते थे. विवाद के दौरान उनके पेट, छाती और गर्दन पर चाकू से वार किया गया था. मृतक के पुत्र अरमान आलम ने बताया कि रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि उसके पिता को चाकू लगी है. सूचना पर वे लोग जब हाटसरैया पहुंचे तो उनके पिता कोल्ड स्टोर के समीप गिरे पड़े थे. घायल अवस्था में मुस्ताफ भी वहीं गिरे थे. पुलिस के सहयोग से दोनों को अस्पताल में लाया गया. जहां चिकित्सकों ने अनिल मियां को मृत घोषित कर दिया. मृतक के भतीजा मो. यूसुफ ने बताया कि अनिल के एक पुत्र और एक पुत्री है. दो माह पहले उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी. पुत्र दसवीं वर्ग का छात्र है.





