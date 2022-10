बेतिया: बिहार के बेतिया में एक और विवाहिता की हत्या दहेज ( Woman Murdered For Dowry In Bettiah) के लिए कर दी गई. विवाहिता के दो मासूम बच्चे हैं और वह तीन महीने की गर्भवती (Pregnant Woman Murdered In Bettiah) भी थी. मामला भंगहा थाना क्षेत्र के सेरैवा पचरुखी वार्ड नंबर 10 का है. जहां दो बच्चों मां की हत्या कर ससुराल वाले फरार हो गए हैं.

पढ़ें- बक्सर में दहेज के लिए जलाई गई महिला की मौत, बनारस में चल रहा था इलाज

दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या: विवाहिता के पिता गोपाल महतो ने बताया है कि 6 वर्ष पहले अपनी बेटी की शादी भरत महतो के पुत्र रामबाबू से की थी. यथाशक्ति दान दहेज देकर बेटी को विदा किया. मगर दहेज के लोभी पति और ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और मेरी बेटी से मारपीट रहे थे. मोटरसाइकिल के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. सोमवार सुबह गांव के किसी व्यक्ति ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी की हत्या कर वह लोग फरार हो गए हैं. मौके पर जब हम लोग पहुंचे तो मेरी बेटी फंदे से लटकी हुई थी और घर के सभी लोग फरार हो गए थे.

"6 साल पहले बेटी की शादी की थी. ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. पांच बजे आए तो देखा बेटी का शव फांसी से लटक रहा था. बहुत बुरी तरह से उसे पीटा गया था. उसके दो छोटे बच्चे हैं और वह तीन महीने की गर्भवती थी. गांव के ही किसी व्यक्ति ने फोन कर हमें घटना की जानकारी दी थी."- गोपाल महतो, मृतका के पिता

"कल दीदी फोन पर बात की थी. उसने बताया था कि जीजा जी उसके साथ मारपीट रहे हैं और घर से निकल जाने को बोल रहे हैं. माइके वापस नहीं जाने पर जान से मार देने की धमकी भी दे रहे हैं. उसने मेरी बहन को जान से मार ही दिया."- मृतका की छोटी बहन

पति और ससुराल वालों की तलाश में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भंगहा थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएस भेज दिया है. पुलिस ने पिता आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं.