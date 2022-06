बेतिया: सड़के हादसों में आए दिन लोगों की मौत हो रही है. बावजूद इसके रफ्तार पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है. मामला चनपटिया प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी घोघा पंचायत का है. घोंघा सहरसवा वार्ड नंबर 5 (saharswa ward no 5) की उपमुखिया रंजना देवी (upmukhiya Ranjana Devi) के पति और पुत्र अपने गांव से बैशखवा बाजार करने जा रहे थे. तभी बाजार की तरफ से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रॉन्ग साइड में जाकर ठोकर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उपमुखिया के 14 वर्षीय पुत्र राजकुमार पाल की मौत (one died in road accident in bettiah ) हो गई. जबकि घटना में पिता अखिलेश्वर रावत घायल हो गए. जिनका इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है.

पढ़ें: भागलपुर: बारातियों से भरी ऑटो में ट्रक ने मारी सीधी टक्कर, 5 लोगों की मौके पर मौत

सड़क हादसे में 1 की मौत: वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घायल पिता ने बताया कि हम बेटे के साथ जा रहे थे. रास्ते में ट्रैक्टर वाले ने ठोकर मार दी बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा सका.

"हमलोग बाजार जा रहे थे. तभी रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी. मेरे बेटे की मौत हो गई."- अखिलेश्वर रावत, मृतक के पिता

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP