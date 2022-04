बगहा: निगरानी की टीम ने बगहा के भैरोगंज थाना (Bhaironganj police station of Bagaha) अंतर्गत बांसगांव मंझरिया के मुखिया ब्रजेश राम को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (Mukhiya arrested in Bagaha for taking bribe) किया है. मुखिया ने वार्ड के कार्यों को मूर्तरूप देने के लिए तीन वार्ड सदस्यों के 15 हजार रुपये का नजराना मांगा था. वार्ड सदस्यों से रिश्वत लेने के दौरान ही विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार (Vigilance team arrested Mukhiya) कर लिया. विजिलेंस की इस कार्रवाई से वार्ड सदस्यों और मुखिया प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है.

बताया जाता है कि मुखिया ने वार्ड में कार्य के लिए तीन वार्ड सदस्यों से 5-5 हजार रुपये की मांग की थी. इस बात की शिकायत वार्ड सदस्यों ने विजिलेंस कर दी थी. इसके बाद पटना से आई विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई की. विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर मणिकांत ने बताया कि उक्त मुखिया ब्रजेश राम ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को ऑनलाइन अपलोड करने और पेमेंट निर्गत करने के एवज में तीन वार्ड सदस्यों से 5-5 हजार रुपये मांगे थे. उसके बाद यह कार्रवाई की गयी. मुखिया की गिरफ्तारी पंचायत भवन से हुई. विजिलेंस की टीम गिरफ्तार मुखिया को पटना लेकर चली गयी.

