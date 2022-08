बगहाः पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के एक सरकारी प्लस टू विद्यालय में कक्षा के दौरान बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन की ओर से राजनीतिक बैठक (Mahagathbandhan Political Meeting In Government School) किया जा रहा था. बैठक के दौरान छात्रों और शिक्षकों को पढ़ने-पढ़ाने में परेशानी हो रही थी. मामला डीएम एकेडमी प्लस टू विद्यालय बगहा का है. विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य उपस्थित नहीं थे. विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मकसूद आलम ने कहा कि प्रधानाचार्य आज नहीं हैं. विद्यालय में रानीतिक कार्यक्रम ( Meeting In Government School In Bagha During Class Time) के आयोजन के लिए मेरी ओर से अनुमति नहीं दी गई है. मैं प्रभार में हूं, इसलिए आयोजन के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं.

पढ़ें-शिक्षक ठीक तरीके से कक्षा का संचालन करें तो उनकी हर समस्या दूर करेंगे, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान

"मैं आज विद्यालय के प्रभार में हूं. विद्यालय में स्कूल के समय में इस कार्यक्रम की ना तो जानकारी थी और ना ही मेरे द्वारा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है." -मकसूद आलम, प्रभारी प्रधानाचार्य

"सुशासन की सरकार कोई भी काम नियम के खिलाफ या गलत काम नहीं करती है. कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे के बाद निर्धारित है. ऐसे में किसी तरह के परेशानी की कोई बात ही नहीं हो सकती है."-भीष्म सहनी, एमएलसी

क्या है मामलाः बता दें कि आने वाले समय में स्नातक कोटे से बिहार में एमएलसी का चुनाव (MLC Election In Bihar) होना है. इसी के तहत सारण निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव प्रस्तावित है. इसी एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर जदयू नेताओं के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से डीएम एकेडमी प्लस टू विद्यालय बगहा (DM Academy Plus Two School Bagha) में पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन रखा गया था. कार्यक्रम के होर्डिंग पर बैठक का समय सुबह 11 बजे से निर्धारित था. हालांकि बैठक बिलंब से शुरू हुआ. बैठक स्कूल में कक्षा के दौरान ही चल रही थी. बैठक के लिए माइकिंग सिस्टम लगाया गया था, जिस कारण विद्यालय परिसर में पढ़ाई में परेशानी हो रही थी.

कौन-कौन थे बैठक में मौजूदः बैठक का आयोजन क्षेत्र के एमएलसी सह जदयू जिलाध्यक्ष भीष्म सहनी के नेतृत्व में हो रहा था, जो स्वयं बैठक में मौजूद थे. इस दौरान जदयू विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, सारण निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी बीरेंद्र नारायण यादव सहित राजद-जदयू से जुड़े महागठबंधन के कई वरीय कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे.

छात्र और शिक्षकों को हुई परेशानीः विद्यालय में जब कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय नौवीं और दसवीं कक्षा में विज्ञान और अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही थी. छात्र और शिक्षक, दोनों का कहना था कि पढ़ाई के समय कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था. इससे हमें काफी डिस्टर्ब हुआ. वहीं एक छात्र ने आगे कहा कि ऑफिस में अभी कोई नहीं है. सर, आगेंगे तो शिकायत करेंगे.

पढ़ें: कारतूस के शौकीन हैं बिहार के शिक्षा मंत्री.. बोले सुशील मोदी