बगहा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को लेकर पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव मोड में है. बावजूद इसके बगहा में शराब जब्त हुई है. बता दें कि शराब तस्करी को लेकर जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बगहा जिले के पटखौली थाना अंतर्गत फलों की टोकरी यानी कार्टन में अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी गई है. विदेशी शराब (Liquor Recovered From Bihar up Bus) की एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. तस्करों से ये शराब तब जब्त हुई जब पश्चिम चंपारण उत्पाद विभाग बगहा में वाहन चेकिंग कर रहा था.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी: गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता प्राप्त की है. पश्चिम चंपारण के बगहा में फलों के कार्टन से भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई है. शराब तस्कर यूपी से बस में रखकर भारी मात्रा में शराब ला रहे थे, तभी पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली. लिहाजा पुलिस ने नाकेबंदी कर बस में जांच पड़ताल की और फिर शराब समेत चार पेशेवर शराब तस्करों को धर दबोचा.

सभी शराब तस्कर स्थानीय हैं: पटखौली थाना (Patkhauli police station) अंतर्गत फलों की टोकरी यानी कार्टन में अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी गई है. साथ ही चार शराब तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. सभी शराब तस्कर स्थानीय बगहा के ही निवासी हैं. जिसमें सुखबन निवासी करण चौधरी व डुमवलिया निवासी विनोद चौधरी शामिल हैं. इस शराब तस्करी में बस चालक प्रदीप चौधरी और खलासी बबलू चौधरी की संलिप्तता भी उजागर हुई है.

बता दें कि आए दिन शराब तस्करी के लिए नये नये तरीके का उपयोग शराब कारोबारी कर रहे हैं. इसी क्रम में उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से बगहा तक चलने वाली लवकुश बस में शराब कारोबारियों ने कप्तानगंज व नेबुआ नौरंगिया से फलों के कार्टून में शराब रखकर ला रहे थे. इस बात की सूचना बगहा एसपी किरण कुमार गोरख जाधव को लग गई जिसके बाद नाकाबंदी कर पटखौली थाना की पुलिस ने शराब समेत तस्करों और बस को जब्त कर (Bihar Crime News) लिया.

