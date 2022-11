बगहा: बिहार के बगहा में एक युवक ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के नीयत से अपहरण (Kidnapping Of Minor Girl in Bagaha) कर लिया. इसके बाद पीड़ित नाबालिग को घर में छुपाकर अपने पास रखा. पीड़िता के परिजनों ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा (Case Registered Under POCSO Act In Bagaha) दिया. मामला बिगड़ता देख आरोपी युवक और उसकी मां नाबालिग लड़की को छोड़कर फरार हो गए. ये मामला बथवरिया थाना के एक गांव का है.

पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज: जानकारी के मुताबिक एक पीड़ित परिवार बथवरिया थाने पहुंचकर अपनी बेटी के अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया. जिसमें बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के नीयत से अपहरण कर लिया गया. इस मामले में आरोपी युवक, उसकी मां सहित एक अन्य के खिलाफ शिकायत की गयी. पीड़िता की मां के अनुसार आरोपी युवक आर उसका परिवार उनकी बेटी को अपने घर में छुपाकर रखा था.

"इस मामले की जांच एसडीपीओ रामनगर को दी गई है. अपहरण समेत पॉक्सो एक्ट का मामला दर्जकर जांच चल रही है. यदि मामला सत्य पाया जाता है तो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा" - किरण कुमार गोरख जाधव, SP

नाबालिग को छोड़कर आरोपी फरार: पुलिस में शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गयी. इधर, मामला बिगड़ते देख सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए और पुलिसिया दबाव के बाद लडकी को छोड़ दिया. एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया की इस मामले की जांच एसडीपीओ रामनगर को दी गई है. अपहरण समेत पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर जांच चल रही है. यदि मामला सत्य पाया जाता है तो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा