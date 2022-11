बगहा : बगहा के एसएफसी गोदाम (SFC Godown in Bagaha) से 7 करोड़ के अनाज गबन में दो सहायक प्रबंधकों पर केस दर्ज कराया गया है. खाद्यान्न के गबन मामले में पटखौली ओपी (application given in Patkhauli OP in fraud case) में दिए आवेदन में बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई के जिला प्रबंधक कौशल किशोर सिंह ने बताया कि 2012 से 2018 के बीच की है. प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मोहम्मद इसहाक और सहायक प्रबंधक रहे तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सतीश शर्मा ने अनाज का गबन की किया. इस मामले का खुलासा निगम के अंकेक्षण में हुआ.

इसहाक पर 4 करोड़ रुपए के गबन का आरोप : जिला प्रबंधक ने बताया कि खाद्यान्न गोदाम के सहायक प्रबंधक रहे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मोहम्मद इसहाक के द्वारा करीब 4 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की खाद्यान्न का गबन किया गया है. इस मामले का खुलासा निगम के अंकेक्षण में हुआ. उन्होंने बताया है कि मोहम्मद इसहाक पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी थाना के बलथर गांव के निवासी है. जो मई 2012 से अक्टूबर 2018 तक गोदाम के सहायक प्रबंधक रहे. अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 7485 क्विंटल चावल एवं 6773 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया था.

खाद्यान्न का अंकेक्षण गबन का हुआ खुलासा : 17 सितंबर 2019 से 23 जून 2021 तक गोदाम के सहायक प्रबंधक रहे तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सतीश शर्मा के द्वारा करीब एक करोड़ 72 लाख 74 हजार खाद्यान्न का गबन किया गया है. जिला प्रबंधक का कहना है कि निगम मुख्यालय के द्वारा दोनों सहायक प्रबंधकों के कार्यकाल के दौरान उठाव एवं वितरण किए गए खाद्यान्न का अंकेक्षण कराया गया. इस दौरान इस गबन के मामले का खुलासा हुआ.

"बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई के निर्देश के आलोक में जिला प्रबंधक ने दोनों सहायक प्रबंधक को पर पटखौली थाना में एफआईआर दर्ज कराया है. जिला प्रबंधक के आवेदन पर तत्कालीन दोनों ही सहायक प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आवेदन के आलोक में पुलिस अग्रेतर कार्रवाई कर रही है." - किरण कुमार गोरख जाधव, एसपी बगहा