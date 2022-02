पश्चिम चंपारण: जिले के नरकटियागंज के भेड़िहारवा पंचायत (Fire in Bhediharwa Panchayat) के बेलवा वार्ड संख्या 7 ( Fire in Belwa Ward No 7) में अचानक आग लग गई. आग लगने से 5 फुसनुमा घर जलकर खाक हो गए हैं. आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने आग पर बुझाने का प्रयास किया. लेकिन तेज हवा के कारण आग विकराल रूप धारण करती गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत साठी पुलिस व अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया. इस आग में बहायुदिन, रसूल आजम, कोदई अंसारी, सईद अंसारी, कसीमा खातून का फुसनुमा घर जलकर राख हो गया. अनुमान के मुताबिक अगलगी की इस घटना में लाखो की संपत्ति जलखर राख हो गई है. हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

स्थानीय निवासी कलीम अहमद ने बताया कि, अचानक आग लग जाने से 5 घर जल गया है. हालांकि साठी थाना व अग्निश्मन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया. लेकिन इस घटना में पांच परिवारों का सबकुछ जलकर राख हो गया. ऐसे में पीड़ित परिवार अब जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. अपना सबकुछ आग में गंवा चुके लोगों का कहना है कि, अब दाने दाने को वे मोहताज हो गए हैं. आग में उनका सबकुछ जलकर खत्म हो चुका है. फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

