बेतिया: बिहार के बेतिया में घर के दरवाजे के बाहर (Dead body found outside the door in Bettiah) शव मिला है. घटना बानुछापर ओपी थाना क्षेत्र के हाजमा टोला वार्ड नंबर 2 की है. शुक्रवार को सुबह कृष्णा सिंह का शव उनके दरवाजे के बाहर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. शव को देख घर में कोहराम मच गया. अज्ञात लोगों ने मृतक का शव दरवाजे के बाहर रखकर फरार हो गए हैं. मृतक मोतिहारी में रहकर फाइनेंस कंपनी में काम करता था. वह कई महिनों से घर भी नहीं आया था.

परिजनों में मचा कोहराम : घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि सुबह स्थानीय लोगों ने देखा की घर के बाहर दरवाजे के पास शव पड़ा हुआ हैं. जिसके बाद लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो घरवाले बाहर निकले. शव को देखते ही घर में हाहाकार मच गया. घरवालों ने शव की सूचना पुलिस को दी. मौके पर बानुछापर ओपी थाने की पुलिस पहुंची. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया हैं.

लोगों की जुटी भीड़: लोगों ने बताया कि मोतिहारी में फाइनेंस कंपनी में काम करता था. शव मिलने की खबर के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. मृतक कृष्णा सिंह कई महीनों से घर भी नहीं आया था. पुलिस ने बताया कि फाइनेंस कर्मी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम के जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है.



"अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. जल्द ही हत्या का कारण पता चल जायेगा."-ओपी प्रभारी, बानुछापर