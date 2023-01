बगहा में सीएम नीतीश कुमार

बगहा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा (Nitish Samadhan Yatra) के तहत दरुआबारी में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया. जहां किसानों ने अपनी समस्या से अवगत कराया. सीएम ने उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया. बगहा से समाधान यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे नीतीश कुमार से ग्रामीणों समेत किसानों ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया. सीएम से किसानों ने मांग किया की महंगाई लगातार बढ़ रही है. जिसको देखते हुए गन्ना के मूल्य निर्धारण में वृद्धि की जाए. किसानों ने गन्ना का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए, उन्हें आवेदन सौंपा.

CM के सामने गन्ना किसानों ने रखी अपनी समस्या : गन्ना किसानों ने साथ हीं खाद और उर्वरक की किल्लत की समस्या के निदान की भी मांग की. ईख काश्तकार संघ बिहार के प्रदेश सचिव छोटे श्रीवास्तव ने सीएम से भीड़ के बीच हीं मिलकर आवेदन देते हुए किसानों की समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई. सीएम ने किसानों की बातों को सुनकर उन्हें दिलासा दिया कि किसानों के हित में जरूर अच्छा फैसला लिया जाएगा. खाद उर्वरक समेत गन्ना मूल्य निर्धारण पर सरकार जल्द विचार करेगी.

'समस्या है तभी आपने समाधान यात्रा निकाली है. ऐसे में किसानों की समस्या का निदान करें तभी समाधान यात्रा सार्थक होगी.' - छोटे श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव, बिहार ईख काश्तकार संघ

समाधान यात्रा पर निकले हैं सीएम नीतीश कुमार : समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार वाल्मीकिनगर से सड़क मार्ग होते बगहा पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर के पारस नगर में गण्डक नदी से हो रहे कटाव स्थलों का (Gandak Erosion In Bagaha) जायजा लिया. सीएम ने गण्डक के कटाव से हर हाल में बगहा शहर को बचाने पर गंभीरता दिखाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गण्डक नदी तट पर ऊंचे बांध निर्माण किया जाए. ताकि बाढ़ और कटाव से निजात मिल सके. इस दौरान सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ जिले के प्रभारी मंत्री ललित यादव भी मौजूद रहे.

CM ने गण्डक नदी से हो रहे कटाव स्थलों का जायजा लिया : यहां पहुंचने के बाद सीएम एक इंजीनियर के रूप में नजर आए और उन्होंने अभियंताओं से राय लेने के बाद शहर को कटाव से बचाने का अचूक उपाय खुद ही बता दिया. उन्होंने कहा कि कटाव का खतरा बढ़ते जा रहा है. इससे शहर को बचाना निहायत जरूरी है. जिसके लिए बांध को कुछ मीटर आगे तक चौड़ा कर उसकी ऊंचाई बढ़ानी होगी. बता दें कि विगत कुछ महीनों से गण्डक नदी बगहा शहर के पारस नगर समेत गांधीनगर और शास्त्रीनगर में कटाव कर रही है.

कटाव की समस्या से निजता दिलाने का दिया निर्देश : समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाइड बांध निर्माण कार्य करवाने का भरोसा दिलाया है. गौरतलब है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार सामाधान यात्रा पर हैं. बिहार सीएम नीतीश कुमार ने दरुआबारी गांव में आज से समाधान यात्रा शुरू किया है. इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो 8 फरवरी के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे (Nitish on will go on country tour). इसके साथ ही कांग्रेस भी बिहार में यात्रा कर रही है.