बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नातीश कुमार के बिहार यात्रा पर साधा निशाना

पटना: बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल (BJP MLA Hari Bhushan Thakur Bachaul) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा (CM Nitish Kumar Samadhan Yatra) पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का नाम जिस तरह से समाधान यात्रा दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया है. इस यात्रा में वह लोगों से तो मिलेंगे नहीं सिर्फ अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो काम उनके अधिकारी कर रहे हैं, उससे जनता पूरी तरह से वाकिफ है. जहां-जहां वो यात्रा करते हैं, वहां साफ-सफाई की जाती है, व्यवस्था कर दिया जाता है. उसके बाद जब निकल जाते हैं तो फिर वही स्थिति हो जाती है.

हरि भूषण ठाकुर ने समाधान यात्रा पर साधा निशाना : बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार के बिहार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिखावे के लिए सब कुछ है. उनसे जब सवाल किया गया कि महागठबंधन के नेता कहते हैं कि भाजपा को पूरी तरह से बिहार में खत्म कर देंगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है. पिछले दिनों जो चुनाव हुआ है, उसमें जनता ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो कितना चाहती है. विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से जनता ने जवाब देने का काम किया है.

'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को आप ठग यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने जो यात्रा शुरू की है, वह राष्ट्रीय जनता दल को ठगने की यात्रा है. राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाहते थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश कुमार अगले 2 साल के लिए उसे टाल दिया है. और कहीं न कहीं यही कारण है कि राजद के लोग अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं. सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया है, वह पूरी तरह से सही है. वो एक मर्द आदमी हैं और सच बात बोल रहे हैं. सुधाकर सिंह को अगर सही से देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बयान में कितनी सच्चाई है.' - हरि भुषण ठाकुर बचौल, बीजेपी विधायक

सीएम नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हैं : बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर ने आगे कहा कि हम तो मानते हैं उनका बयान पूरी तरह सच है. हम तो तेजस्वी यादव को भी सलाह देंगे कि वह मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि अगला चुनाव जो होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी. और तेजस्वी जी कहीं के नहीं रहेंगे. इसलिए उन्हें अब जल्द ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए. नीतीश कुमार जी से वो कहें जो वादा करके वो गठबंधन किए हैं, उसको पूरा करें और उनको मुख्यमंत्री बनाएं. गौरतलब है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार सामाधान यात्रा (Nitish Samadhan Yatra) पर निकले है. सीएम ने दरुआबारी गांव में आज से समाधान यात्रा की शुरुआत की. इसी दौरान उन्होंने कहा है कि वो 8 फरवरी के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे (Nitish on will go on country tour). इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी बिहार में यात्रा कर रही है.