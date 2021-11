बगहा: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा (Bagaha in West Champaran district) में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी-फरसा (Clashes in Bagaha over land dispute) चला. इस मारपीट में एक ही परिवार के चार लोग घायल (Four injured in Bagaha) हुए हैं. घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. इस झड़प का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (video of clash going viral) हो रहा है.

वायरल वीडियो (Viral Video) बगहा नगर के डुमवलिया (Dumwalia of Bagaha Nagar) वार्ड 9 मोहल्ला का बताया जा रहा है. मंगलवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प हो गयी. इसमें तीन महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गईं. परिजनों ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है. घायलों का इलाज कर रहे डॉ. विनय कुमार ने बताया कि महिला की हालात ठीक है.

बगहा में मारपीट

घटना की सूचना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है. उन्होंने बताया कि दो महिलाओं का सिर फटा है. एक व्यक्ति के हाथ पर जख्म है. घायल महिला सैदा खातून ने बताया कि उसके पड़ोस के आधा दर्जन लोग जबरन जमीन कब्जा करने पहुंच गए और हमला कर दिया. सभी आरोपी लाठी, डंडा, भाला और फरसा से लैस थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

