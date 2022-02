बेतिया: बेतिया के मैनाटांड़ मुख्य पथ (Mainatand main road Bettiah) के पुरुषोत्तमपुर गांव में हाईवा ट्रक की चपेट मे आने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत (Child dies in road accident in Bettiah) हो गई. मृत बच्चे की पहचान पुरुषोत्तमपुर निवासी फिरोज आलम के 3 वर्षीय पुत्र सोहेल आलम के रूप में (One dead in Bettiah) हुई है. घटना देर शाम की है. वहीं, हाईवा ट्रक लेकर भाग रहे चालक को लोगों ने पीछा कर बलथर चौक पर वाहन समेत पकड़ लिया. लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष कैलाश कुमार मौके पर पहुंचे और हाईवा ट्रक और उसके चालक को अपने कब्जें में ले लिया. पुलिस ने सड़क पर हंगामा कर रहें आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. थानाध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तमपुर निवासी फिरोज आलम का 3 वर्षीय पुत्र सोहेल आलम पुरूषोत्तमपुर पीपल चौक पर भांजा खरीद कर अपने घर को लौट रहा था. उसी दौरान वह बेतिया की तरफ जा रहे हाईवा ट्रक की चपेट में आ गया. सोहैल आलम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस दुर्घटना के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर भागने लगा लेकिन लोगों ने उसे पीछा कर उसे बलथर चौक पर पकड़ लिया.

