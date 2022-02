बेतिया: बिहार के (Crime in Bettiah) पश्चिम चंपारण में ऑनर किलिंग का मामला (Honor Killing case in West Champaran) सामने आया है. बेतिया पुलिस ने 26 जनवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र सनसरैया में महिला की हत्या और शव की पहचान मिटाने के लिए तेजाब से जलाने का मामला का खुलासा कर दिया है. बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग बताया है. उन्होंने बताया कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की (Father Killed his Daughter in Bettiah) थी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया की है.

मिली जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया बड़ा नहर के पास एक महिला का शव मिला था. महिला की गला रेतकर पहले हत्या की गई थी. उसके बाद चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया गया था ताकि महिला की पहचान ना हो सके. मृतक के शव के पास से एक झोला, एक मोबाइल मिला था. अगले दिन ही मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव की पहचान करा ली थी. शव की पहचान श्रीनगर पूजहां थाना क्षेत्र कोहड़ा भवानीपुर निवासी प्रेम राम की बेटी के रूप में हुई थी.

मामले में मृतक के पिता पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे थे. पिता प्रेम राम इसे गैंगरेप के बाद हत्या बता रहा था और इसका आरोपी बेतिया निवासी साहेब अंसारी पर लगा रहा थे, जो लड़की का प्रेमी था. पुलिस ने प्रेमी साहेब अंसारी से भी पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा निकला. जिसके बाद, पुलिस ने तुरंत पिता को गिरफ्तार कर लिया. 'मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 26 जनवरी को हुए हत्याकांड मामले का खुलासा हो गया है. श्रीनगर पूजहां थाना क्षेत्र कोहड़ा भवानीपुर निवासी प्रेम राम ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी. इस हत्या में प्रेम कुमार के बेटे की भी संलिप्तत है. पुलिस ने आरोपी पिता प्रेम राम को हिरासत में ले लिया है और बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.' - उपेंद्रनाथ वर्मा, बेतिया एसपी

बता दें कि पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक महिला की बेरहमी से हत्या (Woman brutally murdered in Bettiah) कर दी गई थी. हत्या की इस घटना को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया गया था कि मानवता शर्मसार हो जाये. पहले तो महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद, शव की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेलकर जला दिया गया था.

