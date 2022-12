पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया (crime in Bettiah) में प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की हत्या (Murder Of Property Dealer in Bettiah) का सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage of property dealer murder in Bettiah) सामने आया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दो नकाबपोश अपराधी बाइक से आते है और राजेश श्रीवास्तव को गोलियों से छलनी कर वापस भाग जाते है. सीसीटीवी फुचेज सामने आते ही पुलिस इसके आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

प्रॉपर्टी डीलर राजेश की गोली मारकर हत्या: गौरतलब है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज स्थित भगवती सिनेमा चौक के पास कुछ बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या (Property dealer murdered in Bettiah) कर दी थी. घटना के समय डीलर अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर वापस लौट रहा था. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अपराधी पहले घटनास्थल से कुछ दुरी पर रुकते है. फिर प्रॉपर्टी डीलर पर तीन से चार राउंड गोलीबारी करते हैं और मौके से फरार हो जाते है. अपराधियों के फरार होने के दौरान कुछ लोग उसका पीछा करते है. लेकिन अपराधी उसे पिस्टल दिखाते हुए भाग जाता है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होगी जांच: सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage of property dealer murde case) से यह पता चलता है कि राजेश श्रीवास्तव कि हत्या के समय चौक पर अपराधी पहले से मौजूद थे. इस मामले की मॉनिटरिंग बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पुछताछ कर रही है. इसके लिए नरकटियागंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है.

"बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. पुलिस को कुछ लोगों पर संदेह है. पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है. इसके लिए नरकटियागंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है. जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है".- उपेंद्रनाथ वर्मा, एसपी, बेतिया



