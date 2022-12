वैशाली: बिहार के वाशाली में सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे से एक कंपनी के एरिया मैनेजर बेहोशी की अवस्था में पाए (Man Found IN Unconscious at Vaishali) गए हैं. पुलिस ने बेहोशी अवस्था में मिले एरिया मैनेजर को इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य में लाया. जंहा से बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर रेफर किया गया. घटना को लेकर बताया गया कि समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी नीवासी अरुण कुमार मिश्रा पटना में एक कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर (Area Manager at Zuari Company) कार्यरत हैं. एरिया मैनेजर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि वह ऑटो से पटना से अपने घर समस्तीपुर के लिए निकले थे उसके बाद उन्हें कुछ मालूम नहीं है. घटना महनार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव की है.

नशीली पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने का अंदेशा: बताया गया कि अरुण मिश्रा महनार थाना क्षेत्र के महनार जंदाहा मुख्य सड़क के थानपुर गांव में सड़क साइड पानी भड़े गड्ढे में मिले जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और उसकी सूचना महनार थाने की पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए महनार समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया. अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके पास 6 हजार नगद, एक घड़ी व एक लैपटॉप था वो गायब है. अंदेशा लगाया जा रहा है कि नशा खुरानी गिरोह ने कोई नशीली पदार्थ खिलाकर उनके साथ लूटपाट की और बेहोशी की हालत में यहां छोड़ गया.

परिजनों को भी दी गई सूचना: बताया गया कि एरिया मैनेजर पूरी रात इन ढंड में पानी मे पड़े रहे. वह महनार थाना अध्यक्ष राजन कुमार पांडे ने बताया क्या बुजुर्ग आदमी है जो रास्ता भटक इधर आ गए थे और किसी तरह तबीयत खराब होने की वजह से गड्ढे में गिर गए थे. जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा उन्हें इलाज के लिए लाया गया था. साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी. अब उनकी तबीयत ठीक है और परिजन उन्हें घर ले गए हैं.





"पटना से आए थे लालगंज इसी बीच में कब घटना घट गई मुझे पता नहीं है 1:00 से 1:30 के बीच नींद खुली तो पानी में पड़े हुए थे. पूरा कपड़ा भींगा हुआ था बहुत आवाज लगाने पर भी कोई आया नहीं. सुबह में कोई आया तो देखा. फिर इलाज के लिए लाया गया. कंपनी का लैपटॉप था, पर्स और घड़ी था जो दिख नहीं रहा है. जुआरी कंपनी में पटना में एरिया मैनेजर है. समस्तीपुर के रहने वाले हैं" :- अरविंद कुमार मिश्रा, पीड़ित





"बुजुर्ग आदमी हैं, जो रास्ता भटककर इधर आ गए थे. किसी तरह तबीयत खराब होने की वजह से गड्ढे में गिर गए थे. जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा उन्हें इलाज के लिए लाया गया था. साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी अब उनकी तबीयत ठीक है और परिजन उन्हें घर ले गए हैं" :- राजन कुमार पांडेय, थानाध्यक्ष महनार

