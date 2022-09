वैशाली: वैशाली में एक घर में महिला का शव मिला (woman body found in Vaishali) है. घटना जिले के सराय थाना क्षेत्र स्थित महमदपुर पंचायत के नूनफर गांव (Noonfar village of Mehmadpur Panchayat in Vaishali) की है. बताया जा रहा है कि बहुत देर तक महिला के कमरे से बाहर नहीं आने पर जब घर वालो ने कमरे के अंदर देखा तो पाया कि उनका शव फंदे से झूल रहा था. मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय गुंजा देवी के रूप में हुई है.

परिजनों ने जताया हत्या की आशंका: परिजनों के मुताबिक महिला का शव घर मे फंदे से लटका मिला. लेकिन महिला के शरीर पर चोट और जख्म के निशान थे. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा व मारपीट हुआ था. जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर लिया. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक गुंजा देवी की शादी 7 वर्षों पहले हुई थी. मृतक महिला के 3 बच्चे भी है. बताया गया कि अक्सर किसी बात को लेकर परिवार में कलह का माहौल रहता था.

"जानकारी मिली कि लड़की ने फांसी लगा लिया है. उसके बाद हम वहां गए, देखा लड़की के गले पर निशान है और चेहरे पर नाखून वगैरह का निशान हैं. इसके बाद हम सभी सराय थाना गए. जहां बताया गया कि उसने आत्महत्या किया है. लेकिन देखने से लगता है कि कोई मार दिया है" - दिलीप महतो, परिजन.

मौके पर पहुंची पुलिस: सराय थाना पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही पुलिस द्वारा दो लोगो को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है. हालांकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का बताया.

"एक महिला को फंदे से लटका हुआ मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लगता है. पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. साथ ही वांछित लोगो से पूछताछ भी किया जा रहा है".- अनिल कुमार, सराय थाना अध्यक्ष



