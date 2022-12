वैशालीः वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल में मौजूद तीनों महिलाएं कैसे आपस में झगड़ रही हैं. स्कूल में हो रहे इस हंगामे की जो वजह बताई गई है, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. दरअसल बच्चों को संस्कार और कर्तव्य की शिक्षा देने वाले शिक्षक स्कूल में ही एक महिला कर्मी के साथ गंदी हरकत कर रहे थे. जिसे एक अन्य महिलाकर्मी ने देख लिया और उसका विरोध किया. फिर क्या था शिक्षक के साथ पकड़ी गई महिला भड़क गई और मारपीट पर उतर आई. उसके बाद स्कूल रणभूमि में तब्दील हो गया. महिलाओं के मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (viral Video of women beating in school of Vaishali) हो रहा है.

मारपीट का वीडियो वायरलः वायरल वीडियो में दिख रही तीनों महिलाएं रसोइया बताई गई हैं. स्कूल के कर्मी बताते हैं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमोली (Upgraded Middle School Ramoli) में पदस्थापित शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार उर्फ बबलू एक महिलाकर्मी के साथ गलत तरीके से देखे गए. इसी दौरान स्कूल की एक दूसरी महिलाकर्मी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि यह सब करने की स्कूल जगह नहीं होती है. आप लोग शिक्षा के मंदिर को बदनाम ना करें. इतना सुनते ही आरोपी महिला दूसरी महिला पर टूट पड़ी. काफी देर तक दोनों महिलाओं के बीच जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई. इस बीच महिला को छुड़ाने गई तीसरी महिला के साथ भी हाथापाई होने लगी. बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग स्कूल में जमा हुए और मामले की तहकीकात की.

"हम लोग बर्तन धोने के लिए जा रहे थे. खाना बनाने के रूम में बबलू सर को और एक महिला को देखें तो बोले कि ये सब करने का चीज है यहां, स्कूल से बाहर करना चाहिए. इसी बात पर मेरा बाल नोच लिया और मारपीट करने लगा, हल्ला किए तो सब कोई आया"- रिंकू देवी, प्रत्यक्षदर्शी रसोईया

शिक्षक पर कार्रवाई की मांग: स्थानीय कृष्णकांत सिंह का कहना है कि इस विषय में कार्रवाई के लिए वो लोग मांग करेंगे. स्थानीय लोगों ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से बात कर आवेदन भी देंगे. स्कूल की एक अन्य रसोइया महिला ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुरुषोत्तम कुमार टीचर रासलीला रचा रहे थे. जब उन्हें एक महिला रसोइए ने देख लिया और मना करने पर झगड़ा शुरू हो गया. वहीं आरोपी शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है. जिस समय मारपीट की घटना हुई है वह अपने क्लास रूम में बच्चों के साथ थे.

"यहां एक टीचर है जो सब तरह का गलत काम करता है. आपसी लड़ाई झगड़ा भी होता है. गांव में भी कुछ कुछ कहता है स्कूल को भी बर्बाद करके छोड़े हुए हैं. हम लोग विचार किए हैं कि पंचायत से मिलकर स्कूल के टीचर के खिलाफ आवेदन देंगे" - कृष्णकांत सिंह, स्थानीय

"जिस समय यह घटना घटी उस समय हम क्लास में थे फिर भी जब यह घटना हम पर मढ़ दिया गया है. जब से हम यहां आए हैं हमारे पीछे साजिश चल रही है" - पुरुषोत्तम कुमार, आरोपी शिक्षक