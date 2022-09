वैशालीः कहते हैं बच्चों को बचपन में दिए गए संस्कार उन्हें एक दिन महान बना देते हैं. इसी का एक उदाहरण बिहार के वैशाली में सड़कों पर देखने को मिला. जब स्कूल जा रही तीन बच्चियां सड़क पर बैठे एक बेसहारा व्यक्ति (Poor Person Given Food To Eat By Girls In Vaishali) को देखकर रूक गईं और उसकी तुरंत मदद की. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया वायरल (Vaishali Viral Video) कर दिया. हालांकि ये वीडियो जिसने बनाया उसको उन लड़कियों ने न तो कोई बयान दिया ना ही अपना नाम बताया. लड़कियों से जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेवा दिखावे के लिए नहीं होती, मन की शांति के लिए होती है.





तेजी से वायरल हो रहा है वीडियोः दरअसल वैशाली में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Mahnar Police Station) में स्कूल जा रही तीन लड़कियां एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते हुए दिख रही हैं. स्कूल ड्रेस में लड़कियां सड़क किनारे मजबूर बुजुर्ग व्यक्ति को खाना और पानी दे रही हैं. वायरल वीडियो महनार थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां तीन लड़कियां स्कूल जाने के लिए निकली हुई थीं. लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भूख और प्यास से तड़पते हुए देखा और ये लोग वहीं रुक गईं. उसके बाद की पूरी कहानी इस वीडियो में कैद हो गई.

खाने से पहले लड़कियों ने धुलवाए हाथः वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इन बच्चियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि खाना खिलाने से पहले हाथ भी धुलवाया. वायरल वीडियो में लड़कियों की आवाज साफ तौर से आ रही है कि 'खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए. आपका हाथ बहुत गंदा है इतने गंदे हाथों से कोई खाना खाता है क्या'. इसके बाद लड़कियों ने बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ धुलवाए और दो प्लेट में खाने का सामान दिया. साथ में पीने के लिए एक बोतल पानी भी दिया. यह सब कुछ करने के बाद तीनों छात्राएं मुस्कान बिखेरती हुई अपने स्कूल की ओर चली गईं.

वीडियो पर मिल रहे पॉजिटिव कमेंट्सः वीडियो को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि इन बेटियों ने अपनी पॉकेट मनी से बुजुर्ग की सेवा की थी. उन्हें दिखावे का शौक नहीं था. लड़कियों द्वारा एक बुजुर्ग भिखारी को खाना और पानी देने का वीडियो मोबाइल से कुछ लोगों ने बनाया. उसमें से एक दो लोगों ने इन छात्राओं से कुछ पूछना चाहा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और स्कूल चली गईं. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में बेटियों द्वारा किए गए इस काम की खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर काफी अच्छे और पॉजिटिव कमेंट भी किए जा रहे हैं.

