वैशाली: बिहार (Crime in Vaishali) के वैशाली में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में हाजीपुर प्रखंड के नगर थाना क्षेत्र के रामचौडा में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. (Two Sides Clash Over Abduction of a Minor Girl in Vaishali) इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई. साथ ही परंपरागत हथियार से काफी देर तक मारपीट भी हुई. इस घटना में डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. जिनमें छह की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की का कुछ दिन पहले शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया था, जिसके विषय में नगर थाना में पीड़ित पक्ष ने आवेदन भी दिया था. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में पास के ही गांव के एक परिवार को आरोपी बनाया है.

हालांकि, इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिक लड़की को बरामद कर लिया है. इसके बाद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस मामले में सनोज राय ने बताया कि लड़की को जबरन ले गया था. इसके बाद शादी-विवाह की बात करने लगे. इसी बीच लड़की बरामद हुई तो कोर्ट में पेश किया गया.

'वो सभी आकर उसकी एक और बहन की तस्वीर खींच रहे थे. विरोध करने पर हवाई फायरिंग की और मारपीट भी की जिसमें तीन-चार लोग जख्मी हुए हैं. वहीं. दूसरे पक्ष के भगवान महतो का कहना है कि हमको कुछ भी पता नहीं है. क्या हुआ नहीं हुआ है. सीधे वो लोग आए और मारपीट करने लगे जिससे हम गिर गए.' - सरोज राय, पीड़ित

वहीं, घटना स्थल पर मौजूद लड्डू कुमार ने बताया कि उनकी लड़की अपनी मर्जी से भागी है और केस-मुकदमा अभी चल ही रहा है. लेकिन इसी बीच 20 आदमी से आकर हमला कर दिए हैं. 12 लोगों को जख्मी कर दिया है. 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई है. 'नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस कानूनी प्रक्रिया में लग गई है. इसी बीच दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की है. जिसमें कई लोग जख्मी है. गोली चलने की घटना नहीं हुई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.' - राघव दयाल, सदर एसडीपीओ





