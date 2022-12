आतिशबाजी के कारण घर में आग लगी

वैशाली: नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम (Result Of Municipal Election in Nalanda) आने के बाद प्रत्याशियों और समर्थकों में खासा उत्साह है. जिले के पातेपुर में चुनावी जीत के जश्न में विजय जुलूस निकालकर आतिशबाजी ((Fireworks in Celebration of Election Victory) की गई. जिससे दो झोपड़ीनुमा घर में आग लग गई. इस अगलगी में घर में रखे जरूरी कागजात सहित हजारों की संपत्ति को जलाकर खाक कर दिया. हालांकि इस संबंध में नजदीकी थाने में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

आतिशबाजी से दो घर जलकर खाक: दरअसल यह मामला जिले के पातेपुर नगर पंचायत वार्ड 6 का है. जहां से वार्ड पार्षद प्रत्याशी अमृता कुमारी गुप्ता की जीत हुई है. इस तरह से चुनाव में मिली सफलता के बाद समर्थकों ने नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद के साथ विजय जुलूस निकाला. इस दौरान काफी मात्रा में समर्थकों ने आतिशबाजी की. जिससे नगर पंचायत पातेपुर के वार्ड 6 निवासी राम ईश्वर सिंह और हेमन सिंह के घर में आग लग गई. जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी का माहौल हो गया.

"महेश साह जुलूस निकाल कर आया, उस जुलूस में दो बार घर के सामने पटाखा फोड़ा. जिससे हमारे घर के 2 कमरे जल गए हैं. इस अगलगी में घर का सारा कागज, बिछावन जल गया. जिससे लगभग 70 हजार रुपए का क्षति हुआ है" - रामदुलारी देवी, पीड़ित

इधर, घर में आग लगने के बाद पीड़ित परिवार ने जान-बुझकर घर को निशाना बनाकर आतिशबाजी करने का आरोप लगाया है. इस संबंध में पीड़ित रामेश्वर पंडित ने बताया ने नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद अमृता कुमारी गुप्ता वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीतकर विजय जुलूस निकाल रही थी. तभी उसके समर्थकों ने नजदीक के खाली खेत को निशाना न बनाकर हमारे घर के तरफ निशाना लगाकर बंदूक वाले पटाखे से छोड़ दिया. जिससे मेरे घर के दो कमरे में आग लग गई. इस अगलगी में जरुरी कागजात के साथ लगभग 60 से 70 हजार की क्षति हुई है.

चिंगारी से घर में लगी आग: एक अलग मामले के अनुसार पीड़ित रामदुलारी देवी ने बताया कि महेश साह के चुनाव में जीतने के बाद समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला और हमारे घर के पास दो बार आतिशबाजी हुई. जिसकी चिंगारी से हमारे दो घरों में आग लग गई. इस अगलगी में घर के सारे सामान जलकर राख हो गए. जिससे कुल 70 हजार रुपए के सामानों की क्षति हुई है. हालांकि दोनों मामले की सूचना अभी तक पातेपुर थाना को लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"अमृता कुमारी गुप्ता वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीतकर जुलूस निकाली. उसके परिजन भी साथ में आ रहे थे. हमारे घर के सामने खाली खेत होते हुए भी बंदूक वाले पटाखे से मेरे घर की तरफ निशाना बनाकर छोड़ दिया. जिससे मेरे घर में चिंगारी से आग लग गई."- रामेश्वर सिंह, पीड़ित

