वैशाली: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है. हालांकि पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी क्रम में हाजीपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी (Excise Department Raid in Hajipur) के दौरान शराब से भरा ट्रक जब्त (Truck Full of Liquor Seized) किया गया है. हालांकि इस दौरान ट्रक चालक फुल स्पीड के साथ ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता रहा लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने काफी दूर तक पीछाकर उसे पकड़ लिया.

चालक ट्रक को लेकर भागने लगा: बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के एसआई संगम कुमार और एसआई विकास कुमार की एक टीम सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक पर ट्रक का इंतजार कर रही थी. जहां ट्रक के आने के बाद उसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने लगा. लाइव वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भागने का प्रयास कर रहा है और उत्पाद की टीम जीप से पीछा कर रही हैं. 2 से 3 किलोमीटर के पीछा के बाद जब उत्पाद की गाड़ी ट्रक के आगे आई तो ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने लगा.

मौके से ट्रक चालक गिरफ्तार: वीडियो में भागने के क्रम में पकड़ कर लाए जा रहे ट्रक चालक को भी देखा जा सकता है. जिससे उत्पादन अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. इस विषय में उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक ट्रक हाजीपुर आने वाला है. जिसके आधार पर उत्पाद की एक टीम का गठन कर छापेमारी के लिए भेजा गया था. भागने के क्रम में ट्रक का पीछा कर पकड़ा गया है. ट्रक की तलाशी ली गई तो धान के भूसे में रखी गई 540 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी गई है. साथ ही ट्रक चालक को भी पकड़ा गया है.

मामले की छानबीन में जुटा उत्पाद विभाग: पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि उसको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया गया था कि हाजीपुर रामाशीष चौक के पास ट्रक लाकर खरा रखना है और अगले मैसेज में बताया जाएगा कि माल कहां डिलीवर करना है. उत्पाद अधीक्षक ने आगे बताया उत्पाद विभाग इस मामले से जुड़े तार खंगालने में जुट गई है.

