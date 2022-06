वैशाली: रात के 12 बजते ही राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन ( 75th Birthday of Lalu Prasad on June 11) वैशाली जिले के बाकरपुर शिव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, युवा राजद के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन समेत गांव की महिला पुरुषों ने केक काटकर और लालू प्रसाद यादव के लिए सोहर गाकर (Sohar Song On Lalu Birthday In Vaishali) जन्मदिन मनाया.

पढ़ें- लालू यादव ने दिल्ली में काटा केक, बेटी मीसा बोलीं- 'पापा जहां हैं वहीं जहां है'

लालू के जन्मदिन पर महिलाओं ने गाया सोहर गीत: इतना ही नही वहां मौजूद महिला पुरुषों का उत्साह देखने लायक था. सभी ने मंदिर में भगवान भोले से लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की. बिहार की परंपरा के अनुसार बच्चे का जब जन्म होता है तो उत्सव में महिलाएं स्थानीय लोकगीत सोहर गाती हैं. माना जाता है कि सोहर गाने से बच्चा दीर्घायु होता है और स्वास्थ्य बढ़िया रहता है. इसी सोहर को गाकर लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिवस को महिलाओं ने यादगार बना दिया.

12 बजे रात को काटा केक: पहले केक काटकर जन्म दिवस मनाई गई वहीं सोहर गाकर पुराने लोक परंपरा का भी निर्वाह किया गया. इस दौरान दर्जनों महिलाएं शिवलिंग के पास लालू प्रसाद की तस्वीर रख सोहर गाते हुए दिखीं. इस मौके पर राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि 12:00 बजे रात के बाद लालू यादव का 75वां जन्मदिन हम लोग गांव में मना रहे हैं. लालू जी गरीबों के मसीहा हैं और दबे कुचले की जुबान हैं.

"12:00 बजने के बाद 11 तारीख हो गया इसलिए हमने गवई अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया है. लालू गरीबों के मसीहा हैं. गरीबों के आवाज हैं. साथ ही गरीबों के बीच मिठाईयां भी बांटी जा रही है."- शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री व राजद नेता

लालू का 75वां जन्मदिन: करीब 5 साल बाद अपने समर्थकों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपना 75 वां जन्मदिन (Lalu Prasad 75th Birthday) मना रहे हैं. उनके बर्थडे पर पार्टी की तरफ से व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया है. लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर पार्टी में कितना उत्साह है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश कार्यालय को हरे रंग की रोशनी में रंग दिया गया है. पार्टी ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया है. राजधानी पटना में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे पोस्टर भी लगाए हैं. राजद कार्यालय के सामने भी कई तरह के पोस्टर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP