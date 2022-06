पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल यानी 11 जून को 75वां जन्मदिन (75th Birthday of Lalu Prasad on June 11) है. इस बार लालू प्रसाद यादव पटना में है. और राजद कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को मनाने की तैयारी (Preparations to Celebrate Lalu Yadav Birthday) शुरू कर दी है. राजधानी पटना में राजद कार्यकर्ताओं ने तरह-तरह का पोस्टर सड़क के किनारे लगाया है. राजद कार्यालय के सामने भी कई तरह के पोस्टर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है. एक पोस्टर में लालू यादव को दीर्घायु होने की कामना के साथ-साथ ही गरीब गुरबों का भगवान बताया गया है. राजद के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है, कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के भगवान हैं. और वो दीर्घायु हो, और लगातार गरीबों की सेवा करते रहें.

'पार्टी ने जो निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार हम लोग जन्मदिन मनाएंगे. और गरीबों की झोपड़ियों में जाकर गरीबों के बच्चों को खिलाने का काम हम लोग करेंगे. हम लोग जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित है. लालू प्रसाद यादव जी पटना में है और इस बार धूमधाम से हमलोग उनका जन्मदिन मनाने का काम करेंगे.' - भाई अरुण, प्रदेश महासचिव, राजद

'लालू यादव गरीबों के भगवान हैं. और कल के दिन हम लोग अगर गरीबों को भोजन करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर वह बहुत बड़ा काम होगा. और कल हम लोग पटना के झोपड़पट्टी इलाके में जाकर उनके जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को भोजन करवाने का काम करेंगे.' - सरदार रणजीत सिंह, राजद सचिव

लालू यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी: कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, वो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनाने को लेकर, पूरी तैयारी कर ली है. कार्यकर्ताओं की अपनी-अपनी सोच है, और अपने अपने सोच के अनुसार, अपने-अपने समय के अनुसार वो लोग जन्मदिन मनाएंगे. राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में 11 जून को पूरे राज्य में मनाया जाएगा. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश के बाद प्रदेश राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि इस दिन कई कार्यक्रम होंगे.

अपनों के बीच लालू यादव मनाएंगे बर्थडे: बिहार में राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस दिन पूरे राज्य भर में पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद , पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान महासचिव, जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष सहित सभी सक्रिय पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी के जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सहित विभिन्न गांव, मोहल्ला में गरीबों को भोजन करायेंगे. गौरतलब है कि अपने चिर-परिचित अंदाज से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले देश के जाने-माने नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव का शनिवार को 75वां जन्मदिवस है. उनका राजनीतिक जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. फिलहाल वो चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और वो जमानत पर बाहर हैं. लंबे वक्त के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर अपनों के बीच जन्मदिन मनाएंगे. इसलिए भी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए लालू का ये जन्मदिन खास है.

