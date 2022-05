हाजीपुर/सोनपुर: बिहार (Crime In Bihar) के सोनपुर में अपराधियों का तांडव जारी है. बदमाश एक के बाद एक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सोनपुर इलाके के गोविन्द चक घेघटा का है. जहां बेखौफ अपराधियों ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट (Robbery in Bank In Sonpur) की वारदात को अंजाम देते हुए करीब छह लाख रुपये लूट कर इलाके में सनसनी फैला दी. सात की संख्या में बैंक में घुसे अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बना कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गये. सूचना मिलने के बाद एएसपी अंजनी कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

दिनदहाड़े बैंक में लूट: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बैंक कर्मियों को डरा धमका कर पांच लाख 96 हजार रुपये लूट लिए. जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सभी मौके से फरार हो गये. बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बदमाशों ने लूट की वारदात को उस समय अंजाम दिया, जब ग्रामीण बैंक के कर्मी रोजमर्रा की तरह अपने काम में जुटे हुए थे. जानकारी के मुताबिक लुटेरे अलग-अलग टुकड़ों में बैंक के अंदर दाखिल हुए. इसके बाद सभी अपराधियों ने बैंक का कुछ देर तक मुआयना किया. उसके बाद बैंक कर्मियों के ऊपर हथियार तान कर लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे. घटना के समय बैंक के अंदर कितने पैसे थे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

बैंककर्मी को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम: बताया जा रहा है कि लुटेरों ने करीब 6 लाख रुपए लूट लिए और घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए. हालांकि, बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें सामने आ गई है. पुलिस सूत्रों की माने तो इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. सोनपुर पुलिस की दो टुकड़ियों को लुटेरों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी के लिए भेजा गया है. सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद लुटेरे स्थानीय हो सकते हैं. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई भी अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस: सीसीटीवी में लुटेरों की जो तस्वीरें सामने आई है, उससे पता चलता है लुटेरों की उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष के आसपास की हो सकती है. साथ ही इनका कद काठी साधारण और शरीर दुबला पतला है. जिस तरीके से लुटेरों ने दिनदहाड़े बैंक में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. उससे एक बात तो साफ है की अपराधियों में पुलिस का थोड़ा सा भी भय नहीं है. बदमाश निर्भीक होकर एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं. भले ही पुलिस ने इन दिनों कई मामलों का उद्भेदन किया है. बावजूद इसके अपराधियों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है.

