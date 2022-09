वैशाली: बिहार के अररिया में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म ( Molestation With Minor Girl In Araria) के मामले को लेकर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र (RJD Leader Bhai Virendra) ने विपक्ष पर निशाना साधा है. सामूहिक दुष्कर्म ( Bhai Virendra On Minor Girl Molestation) के बाद वीडियो वायरल होने को राजद प्रवक्ता ने बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से इस तरह का प्रचलन चलाया जा रहा है.

'सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही साजिश': भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार काम कर रही है. पूरे बिहार में बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है. इस तरह के कृत्य को करके सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है लेकिन हमारी सरकार ना किसी को फंसाएगी और ना किसी को बचाएगी. विपक्ष जहां जहां है वहां वहां ऐसा किया जा रहा है.

"सरकार अपना काम कर रही है. हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं. बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है."- भाई वीरेंद्र, मुख्य प्रवक्ता, राजद

'ऑल इज वेल': वहीं राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरा को लेकर कहा कि यह विपक्ष के तमाम बड़े नेता मिलकर तय करेंगे. जबकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बताया था. वहीं राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ऑल इज वेल है. जहां कुछ बर्तन होता है वहां आवाज होती है.

वैशाली में भाई वीरेंद्र ने की बैठक: दरअसल राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र सरकार बनने के बाद समीक्षा बैठक करने हाजीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे थे. जहां राजद के लोगों के साथ उन्होंने लंबी मीटिंग की. भाई वीरेंद्र बिहार विरासत विकास समिति के सभापति हैं. साथ ही मनेर से विधायक भी हैं. इसलिए उन्हें राजद कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की जिम्मेवारी सौंपी गई है. जिसके तहत वह हाजीपुर आए थे. समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों ने जब सामूहिक दुष्कर्म और फिर अश्लील वीडियो वायरल होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया.

पीएम का चेहरा शीर्ष नेतृत्व करेगा तय: वहीं पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति के बारे में भाई वीरेन्द्र ने कहा कि, हमारे जो भी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं ममता बनर्जी सहित कई मुख्यमंत्रियों ने मिलकर देश में परिवर्तन चाह रहे हैं. बीजेपी को भगाना चाह रहे हैं और इसके लिए हर स्तर पर बातें हो रही हैं. जो फलाफल निकल कर आएगा उसमें दिखाई देगा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा. इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, वही तय करेगा कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा.

"हम यहां आए हैं सरकार के कार्यों की समीक्षा करने. समिति इसीलिए बनती है कि सरकार के पास बहुत काम है इसलिए समितियों के माध्यम से विधानसभा काम करवाती है. राष्ट्रीय जनता दल में कोई विवाद नहीं है. एक जगह बर्तन रहता है तो टकराता है, आवाज निकलती है. लेकिन सबकुछ ऑल इज वेल है."- भाई वीरेंद्र, राजद प्रवक्ता

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: घटना 20 अगस्त की है. शनिवार रात करीब 11 बजे फुलकाहा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन सहेली घर के बगल में घूम रहीं थीं. इसी दौरान बॉर्डर की ओर से आ रही एक पिकअप वैन में सवार युवकों ने बच्ची का अपहरण कर लिया. जिसके बाद उसी गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. चार दरिंदों में मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची के चिल्लाने पर लोगों की नजर उसपर पड़ी. जिसके बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

परिजनों ने दर्ज करवाया प्राथमिकी: जानकारी के मुताबिक बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने मामले की जानकारी एसडीपीओ रामपुकार सिंह को दी. जिसके बाद सभी थाना हरकत में आई. पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में दिए आवेदन में तीन युवकों पर बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है. साथ ही विरोध करने पर फिजिकल असॉल्ट का भी आरोप लगाया है.

अब तक दो गिरफ्तार: बताया जाता है कि घटना के बाद पीड़िता अपने परिजनों के पास पहुंची. जहां से वह अपने मामा के साथ जा रही थी. बच्ची की नजर पिकअप वैन पर पड़ी. पीड़िता ने अपने मामा को बताया की यही गाड़ी है. मामा-भांजी जैसे ही पिकअप के पास पहुंचे, वैसे ही पीड़िता ने मौजूद चालक और एक अन्य युवक की पहचान कर ली. इसी बीच दोनों युवक मामा और भांजी पर टूट पड़े. पीड़िता के मामा ने एसडीपीओ को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



गैंगरेप के बाद वीडियो किया था वायरलः नाबालिग को ब्लैकमेल करने का और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था. किशोरी को एक युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ने का वीडियो बनाकर जिन लड़कों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने उस दुष्कर्म का भी वीडियो मोबाइल से बना डाला और इसके बाद इन वीडियो को अन्य दोस्तों को भी भेज दिया.