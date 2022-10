वैशाली: बिहार के वैशाली में स्थानीय लोगों ने सीओ को बंधक बना (People Took CO Hostage In Vaishali) लिया. मुआवजा नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सीओ को कई घंटों बंधक बनाए रखा. चेहराकला प्रखंड के सीओ निशिकांत को लोगों ने बंधक बना लिया था. हालांकि बाद में स्थानीय पुलिस के समझाने-बुझाने पर लोगों ने सीओ को छोड़ दिया. महुआ अनुमंडल क्षेत्र के वस्ती सर्सिकन पंचायत के चकहाजी गांव में 28 सितंबर को अचानक गैस लीक होने के कारण 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. जिसके बाद ग्रामीणों ने बेहतर इलाज के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल में जख्मियों को भर्ती कराया था. जहां डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था.

ये भी पढ़ें- VIDEO: वैशाली में आग से बम की तरह दग रहे थे LPG सिलेंडर, मचा हाहाकार, 24 से ज्यादा घर जले

वैशाली में लोगों ने CO को बनाया बंधक : पटना पीएमसीएच में इलाज के बाद घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां दो महिला की मौत 29 सितंबर को हो गई थी. जबकि दो घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिसमें 5 अक्टूबर को उसी परिवार के एक 15 वर्षीया किशोर की भी मौत हो गई. इसी बात से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सीओ को बंधक बनाया था. बताया जा रहा है कि 28 सितंबर को दीक्षा गैस वितरक के द्वारा गैस वितरण किया गया था. जिसके बाद घर में गैस लीक होने के कारण अचानक आग लग गई थी. जिसमे 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. जिसमें 30 सितंबर को गुड्डू राय के पत्नी अंजू देवी, दूर्गा देवी की मौत हो गई थी. जिसके 4 दिन बाद गुड्डू राय के 15 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार की भी मौत हो गई.

गैस लीक होने से 3 लोगों की हुई थी मौत : 5 अक्तूबर को किशोर की मौत के बाद के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और प्रदर्श करने लगे. ग्रामीणों का आरोप है कि काफी देर बाद अंचला अधिकारी निशिकांत घटना स्थल पर पहुंचे और मामला को टालमटोल कर मौके से निकलने की कोशिश करने लगे. तभी ग्रामीण उग्र हो गए और अंचला अधिकारी को काफी देर तक बंधक बनाए रखा. उसके बाद मौके पर चेहराकलां प्रखंड़ विकास पदाधिकारी कुमोद कुमार और कटहरा ओपी थाना अध्यक्ष फेराज हुसैन मौके पर पहुंच मामले को शांत कराया. तब तक लोग अविलंब मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे. अंचलाधिकारी निशिकांत ने बताया कि उन्हें लोगों ने ऐसे ही बस रोका था, सभी अपने हैं. वहीं, स्थानीय सरपंच पति संजय पाल ने बताया कि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो जाने से लोग आक्रोशित थे. मुआवजा नहीं मिलने के कारण सीओ को बंधक बनाया गया था.

'गैस सिलेंडर लीक होने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए थे. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति पैसे की कमी के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. स्थानीय प्रशासन काफी देर से दिलासा दिला रहा है. कम से कम इलाज का सुविधा भी मुहैया कराया जाना चाहिए. अंचला अधिकारी को बंधक बनाया गया था. उनसे आग्रह किया गया कि कम से कम उनको इलाज करवाया जाए. इसीलिए उनको यहां बैठाया गया था.' - संजय पाल, सरपंच पति

इस तरह लगी थी आप : स्थानीय गुड्डू राय के यहां एक गैस सिलेंडर भेंडर ने दिया था जो की लीक कर रहा था. जिसे ठीक करने के लिए भेंडर को कहा गया था. वो गैस सिलेंडर को ठीक ही कर रहा था तभी अचानक किसी ने नासमझी में माचिस जला दिया था. जिससे आग लग गई थी और भेंडर सहित 5 लोग झुलस गए थे. जिसमें गुड्डू राय की दोनों पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है. वहीं, गुड्डू राय गंभीर हालत में इलाजरत हैं. गौरतलब है कि बिहार के वैशाली में आग (Fire in Vaishal) लगने से पांच लोगों बुरी तरह झुलस गए थे. यहां गैस सिलेंडर में अचानक आग लग (Fire in Vaishali due to Gas Leak ) जाने से आधा दर्जन लोग झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें 5 लोगों गंभीर रूप से झुलस गए. आग लगने की घटना तब हुई, जब ग्रामीण गैस वेंडर गांव में एक व्यक्ति के घर सिलेंडर पहुंचाने गया था. सिलेंडर पहले से ही लीक था और उसके पास मौजूद अन्य गैस सिलेंडरों में टकराव होने से निकली चिंगारी से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है. घटना जिले के कटारा ओपी थाना क्षेत्र के हेदायतपुर चकहाजी गांव की बताई गई है.