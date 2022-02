वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में महिला चिकित्सक से (Molestation Case Of Female Doctor In Vaishali) छेड़खानी की घटना (Crime In Vaishali) सामने आयी है. इस मामले में पीड़ित महिला चिकित्सक ने भगवानपुर पीएचसी में तैनात (FIR Against Doctor Rupesh Kumar) चिकित्सक रूपेश कुमार पर शराब के नशे में छेड़खानी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए वैशाली थाना में केस दर्ज कराया है. मामले में सिविल सर्जन ने एसीएमओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें कि, पीड़ित महिला चिकित्सक द्वारा थाने में केस दर्ज कराए जाने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जिसके तहत सिविल सर्जन द्वारा एसीएमओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वैशाली पीएसचसी पहुंची टीम ने पीड़ित महिला चिकित्सक का बयान बंद कमरे में लिया. जबकि, आरोपी चिकित्सक रूपेश कुमार जांच टीम के सामने नहीं आए और फोन भी रिसीव नहीं किया है. भगवानपुर पीएचसी में तैनात चिकित्सक रूपेश कुमार पर वैशाली पीएचसी की महिला चिकित्सक ने 29 जनवरी को वैशाली थाना में केस दर्ज कराया है. जिसमे रूपेश कुमार पर शराब के नशे में छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

वहीं, महिला चिकित्सक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि, 22 जनवरी को घटना हुई है. चार दिन तक वैशाली पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य लोगों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 29 जनवरी को केस दर्ज कराया गया है. पीड़ित महिला डॉक्टर के परिजन ने बताया कि, पहले उसे रोका गया था कि घर वालों को नहीं बताना लेकिन जब हमें जानकारी हुई तो हम लोगों ने मामले में केस दर्ज करवाया है.

दरअसल, जांच टीम का नेतृत्व कर रहे एसीएमओ अमिताभ कुमार सिंह ने बताया कि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सीएस के द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. जिसमें मैं भी हूं इसके अलावा हमने पीड़ित डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ में उन्होंने छेड़खानी की घटना के बारे में बताया है. अब हम लोगों को इसकी जांच करना है. उन्होंने कहा कि, अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है.

वहीं, इस पूरे मसले पर सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि, महिला डॉक्टर के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. महिला डॉक्टर ने अपने बयान बताया है कि, उन्हें दूसरे पीएचसी से आकर डॉक्टर रूपेश कुमार द्वारा परेशान किया गया है. साथ ही जब इसकी शिकायत की गई है तो उनके मोबाइल पर अश्लील मैसेज और तस्वीर भेजी गई है.

