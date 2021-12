वैशाली: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी (Alcohol Smuggling in Vaishali ) जारी है. पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके वैशाली में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद (Foreign Liquor Recovered in Vaishali) की है. इसके साथ ही चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किये गये आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि बैकवर्ड और फारवर्ड लिंक का पता लगाकर मुख्य अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा सके. पुलिस ने शराब की बरामदगी दो ट्रक और एक कार से की है. पकड़ी गयी शराब की कीमत तकरीबन 80 लाख रुपये आंकी गयी है.

बता दें कि सदर थाना क्षेत्र और महुआ थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की. जहां से 80 लाख मूल्य की विदेशी, दो ट्रक और एक लक्जरी कार शराब जब्त की है. इसके साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. पहली छापेमारी सदर थाना क्षेत्र में की गई. जहां एक ट्रक से 305 कार्टन शराब बरामद (Liquor Recovered from Truck in Vaishali ) हुई. जो कि मुजफ्फरपुर से ट्रक हाजीपुर लायी जा रही थी.

सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय देवराज में चेकिंग के दौरान शराब लदी ट्रक पकड़ी गयी. जिसके केबिन में रखी गयी शराब जब्त कर ली गयी. इस दौरान मौके से भाग रहे चार लोगों को भी पुलिस ने दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उपेंद्र सिंह मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है. शराब रिसीव करने आए समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सुभाष कुमार, समस्तीपुर सरायरंजन थाना क्षेत्र के गणेश कुमार, बाजीतपुर का अमन कुमार है.

दूसरी कार्रवाई महुआ थाना क्षेत्र के जमुनिया चौक से एक ट्रक पर लदी 354 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है. हालांकि पुलिस के देखकर चालक, खलासी और धंधेबाज भागने में सफल रहे. सदर थाना क्षेत्र से पकड़ी विदेशी शराब की कीमत 37 लाख और महुआ थाना क्षेत्र से पकड़ी गए विदेशी शराब की कीमत 43 लाख के करीब बताई जा रही है.

सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. गुप्त सूचना के आधार पर और सड़कों पर गश्ती दल के द्वारा संदेह होने पर भी गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से भी पूछताछ कर नेटवर्क को खंगालने का काम किया जा रहा है.

गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह में वैशाली पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा छापेमारी करके भारी मात्रा में शराब बरामद की है. और कई धंधे वालों को भी गिरफ्तार किया है. इसके बावजूद शराब का अवैध कारोबार नहीं रुक रहा है.

