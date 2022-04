वैशाली (हाजीपुर): बिहार में अपराध का ग्राफ (Bihar Crime Graph) लगातार बढ़ रहा है. बदमाश सरेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर (Bihar Law And Order) को लेकर सरकार पर हमलावर है. ताजा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर की है. यहां दो पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी और बमबाजी (Firing In Two Sides In Sadullapur ) की घटना हुई है. हालांकि, इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. गोलीबारी की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है. मौके से पुलिस ने तीन देसी जिंदा बम बरामद किया है. जिसके बाद बम को डिफ्यूज कर दिया गया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्व में हुए पंचायत की चुनावी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया.

यह भी पढ़ें - सुपौल में बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोचा

दो पक्षों में फायरिंग: घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि सैदपुर गणेश पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रहे और चुनाव में हारने वाले पक्ष के लोगों के बीच झड़प हुई है. सादुल्लापुर के रहने वाले निर्वाचित मुखिया के समर्थकों से चुनाव में काम करने वाले पक्ष विपक्ष के लोग अचानक मिल गए. जहां तू तू मैं मैं से बात शुरू हुई फिर अचानक विवाद बढ़ गया विवाद इतना बढ़ा कि गोलीबारी और बमबाजी में तब्दील हो गया.

रंगदारी मांगने का मामला दर्ज: स्थानीय लोगों ने बताया कि इस विवाद में लगभग एक दर्जन राउंड से ज्यादा गोली चली है. वही 4 से 5 बम चलाए गए हैं. जिसमें से एक बम ही फूटा है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तीन जिंदा बम बरामद किया है. वहीं सैदपुर गणेश के रहने वाले अमिताभ कुमार के के बयान पर गंगा ब्रिज थाना में रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रोहित कुमार छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

बम और खोखा बरामद: इस संबंध में पूछे जाने पर गंगाब्रिज पुलिस थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि तू तू मैं मैं के कारण हुई गोलीबारी की जानकारी दी गई है. गोलीबारी और बमबारी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां से 3 जिंदा बम और 6 गोली के खोखे बरामद किए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. दोनों ही पक्षों से आवेदन लिए गए हैं. वही एक आरोपी रोहित कुमार की गिरफ्तारी की गई है.

यह भी पढ़ें - पटना सिटी में युवक को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने घेरकर आरोपी को दबोचा

पुलिस के कार्यशैली पर उठा सवाल: स्थानीय लोगों की माने तो वैशाली जिले के अपराधियों और उपद्रवियों (Clashes in Hajipur) में पुलिस का खौफ काफी कम है. यही कारण है कि अपराधी जहां बेखौफ होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. वही छोटी-छोटी बातों पर आपसी गुड बनाकर कर सरेआम गोलीबारी और बम बाजी की जा रही है. ऐसे में जरूरत है पुलिसिंग में व्यापक सुधार की. जिससे उपद्रवी तत्वों में पुलिस का भय व्याप्त हो सके.

यह भी पढ़ें - कांग्रेस विधायक के स्वागत में अवैध हथियारों से फायरिंग, वीडियो वायरल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP