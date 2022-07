वैशाली: जमीनी विवाद (Land Dispute In Vaishali) में विरोधियों के ऊपर मामला दर्ज करवाने के लिए अपने ही घर और ऑटो में आग (Fire In House In Vaishali) लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दो पक्षों में जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर मजबूत केस करने के लिए अपने ही फूस के घर में और ऑटो में ज्वलनशील तरल पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी. इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पड़ोसी को फंसाने के लिए खुद अपने घर में लगायी आग: बताया जाता है कि जब एक पक्ष अपने घर और गाड़ी को आग के हवाले कर रहा था उसी दौरान दूसरे पक्ष ने भी आग लगाने का वीडियो बजाता मोबाइल से बना लिया. दोनों ही पक्षों के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

पड़ोसी ने बनाया आग लगाने का वीडियो: दरअसल भगवानपुर थाना (Bhagwanpur Thana) क्षेत्र के सठीऔता गांव (Sathiauta Village Vaishali) के रहने वाले सहदेव राय और उनके पुत्र चंदन राय का उनके पड़ोसी से जमीन का विवाद चल रहा था. इस जमीनी विवाद में पहले भी कई बार मारपीट की घटना सामने आ चुकी थी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सहदेव राय अपने परिवार के साथ मिलकर फूस के घर और ऑटो को आग के हवाले कर दिया.

दोनों पक्ष आपस में भिड़े, कई जख्मी: पड़ोसी ने वीडियो बनाने के बाद घटन की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही फायर बिग्रेड को घटनास्थल पर भेज दिया. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इसी दौरान दोनो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमे दोनों पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

5 आरोपी गिरफ्तार: फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. दोनों पक्षों की ओर से दिए गए आवेदन में 22 नामजद लोगों पर मारपीट और घर जलाने का आरोप लगाया गया है. 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

"भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव में दो कांड प्रतिवेदन हुआ है. दोनों पक्षों ने मामला दर्ज करवाया है. एक पक्ष ने घर में आग लगा देने का आरोप लगाया है. जबकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रतीत हो रहा है जो पक्ष केस करवाने वाला है उसी ने खुद आग लगायी है, यह जांच का विषय है. इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जमीनी विवाद का यह मामला है. पुलिस इसमे अन्य लोग को भी चिन्हित करवा रही है." - राघव दयाल, सदर एसडीपीओ

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.