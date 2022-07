वैशाली: जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते मनोबल की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं. ऐसा ही एक और मामला हाजीपुर नगर थाना (Hajipur Nagar Police Station) क्षेत्र के नखास चौक का सामने आया है, जहां बुजुर्ग दंपति के साथ दबंगों ने दूसरी बार मारपीट (Elderly Couple Beaten Up In Vaishali) की. दरअसल इससे पहले भी दंपति को पीटा गया था, तब थाने में आवेदन देकर दोनों ने शिकायत की थी. जिसके बाद दबंगों ने दोबारा बुजुर्ग पति पत्नी के साथ मारपीट की. दबंगों की करतूत सीसीटीवी (CCTV Footage Of Beating Of Elderly Couple) में कैद हो गई है.

वैशाली में बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट: घटना के बारे में बताया जाता है कि मजदूरों ने पीड़ित का गेट खोलकर पड़ोसी की जमीन पर रख दिया था. पहली बार गेट खोलने के मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग की पिटाई की गई थी. इसके बाद जब बुजुर्ग ने इस बाबत थाने मे आवेदन दिया तो फिर से एक दर्जन से ज्यादा की संख्या में बुजुर्ग के घर पर चढ़कर दंपति की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई. यही नहीं आरोप है कि उनके कैंसर पीड़ित बच्चे की भी पिटाई की गई है. मारपीट की घटना में बुजुर्ग दंपति को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों का स्थानीए सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.



यह है मामला: नगरपालिका के आदेश पर स्थानीय विश्वनाथ चौधरी अपने चारदीवारी के गेट को खोल कर हटवा रहे थे. इस क्रम में गेट पड़ोस के एक व्यक्ति की जमीन पर चला गया. जिसके बाद दोनों पक्षो में विवाद शुरू हो गया. विवाद कहा सुनी से बढ़ कर मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें विश्वनाथ चौधरी जख्मी हो गए. जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में मारपीट को लेकर नेम्ड एफआईआर का आवेदन दिया. थाने से जब विश्वनाथ घर लौटे तो शाम में एक दर्जन के करीब लाठी डंटे से लैस लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना: बुजुर्ग दंपति से मारपीट की तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पहले एक बुजुर्ग की डंटे से पिटाई हो रही है. इसके बाद उनकी बुजुर्ग पत्नी को भी आरोपी पीट रहे हैं. इस दौरान दबंगों ने उनके कैंसर पीड़ित बेटे के साथ भी मारपीट की.

पुलिस कर रही जांच: वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस विषय मे नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनो पक्षो में पुराना विवाद था. जिसको लेकर दोनों पक्षो ने मारपीट का आवेदन दिया है. पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है.

"नगर पालिका के आदेश के अनुसार हम अपना गेट बाहर का खुलवा रहे थे. गेट खोलने के क्रम में लेबर गेट को दूसरे की जमीन में खड़ा कर दिया था. जिसके बाद वह लोग आकर वाद-विवाद करने लगे और फिर मारपीट किया. इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाए और थाना पर जाकर इसका आवेदन दिए. दोबारा से दबंग शाम में घर आए और मारपीट करने लगे. मुझे और मेरी पत्नी दोनों को पीटा है. मेरे एक कैंसर पीड़ित बच्चे को भी पीटा गया है." - विश्वनाथ चौधरी, पीड़ित बुजुर्ग





"दो पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा है. जिसमें मारपीट की बात सामने आई है. दोनो पक्षों ने लिखित आवेदन दिया है. जिसमें एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया गया है." - सुबोध कुमार, नगर थानाध्यक्ष