वैशाली:जन्दाहा गैंगरेप मामले में आठ लाेग शामिल थे (eight boys involved in Jandaha gang rape ). आराेपी ने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात काे स्वीकर किया कि आठ लाेगों ने मिलकर इस कांड काे अंजाम दिया था. मामला सुलझने के बाद इस बाबत वैशाली एसपी मनीष ने एक प्रेस रिलीज कर मीडिया से जानकारी साझा किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि जंदाहा रेप कांड में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर (Five accused arrested in Jandaha rape case) पुलिस ने जेल भेज दिया है. वहीं अन्य तीन की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

इसे भी पढ़ेंः जंदाहा गैंगरेप पर बोले मांझी- '12 करोड़ है बिहार की आबादी.. रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं'

मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कियाः जन्दाहा नाबालिग रेप कांड का पूरी तरह खुलासा हो चुका है. आठ लोगाें ने नाबालिग के साथ रेप किया था. इतना ही नहीं इस रेप कांड की पूरी पटकथा भी पहले ही लिखी गई थी. जिसके तहत एक लड़का नाबालिग लड़की को पिस्तौल की नोक पर बाइक से लेकर जन्दाहा थाना क्षेत्र के धदुआ गांव पहुंचा था. जहां पहले से ही अन्य आराेपी मौजूद थे. खेत के बगल में स्थित जंगल में पिस्तौल की नोक पर नाबालिग लड़की को ले जाया गया जहां सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया. मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया.

पुलिस ने जांच तेज कर पांच काे दबाेचाः पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और घरवालों को पूरी बात बताई. इसके बाद पीड़िता को लेकर परिजन जन्दाहा थाना पहुंचे. जहां पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली एसपी मनीष ने महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन मामले की जांच की. साथ ही पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की. एक के बाद एक पांच आरोपियों को दबोच लिया गया.

इसे भी पढ़ेंः वैशाली में नाबालिग से गैंग रेप केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी: एसपी

तीन की गिरफ्तारी के लिए हाे रही छापेमारीः गिरफ्तार आराेपियाें में से दो आरोपियों से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की ताे मामला पूरी तरह साफ हो गया. पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि आमोद राय ने पिस्तौल की नोक पर लड़की को जबरन बाइक से लेकर घटनास्थल पर पहुंचा था. जहां पहले से रोशन पासवान, छोटू कुमार आदि मौजूद थे. पुलिस की गिरफ़्त में आने के बाद छोटू कुमार व कुणाल कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना के बारे में जानकारी दी है. इन तीनों के अलावा पकड़े गए अभियुक्तों में अभिनंदन कुमार और धीरज कुमार शामिल है. पुलिस की गिरफ्त में आए पांचों आरोपी जंदाहा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. अन्य तीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है.