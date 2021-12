वैशाली: बिहार के वैशाली में एक शादी समारोह में हाथ में तमंचा लेकर डांस कर रही बार बाला (Bar Bala Dance With Pistol in Vaishali) का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (Bar Bala Dance Video Viral in Vaishali) हो रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि नर्तकी हाथ में पिस्तौल लेकर मस्ती में नाच रही है. जबकि शादी समारोह में हथियार लहराने पर रोक है. यह वायरल वीडियो लालगंज थाना क्षेत्र के लालगंज बाजार का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह था. जिसमें डांस के लिए एक नर्तकी को बुलाया गया था. इस दौरान स्टेज पर चढ़कर बार बाला ने हाथ में हथियार लेकर ठुमका लगाना शुरू किया तो लोग जोश में होश खो बैठे. स्टेज पर चढ़कर नर्तकी संग युवक ठुमके लगाने लगे. इस दौरान नर्तकी ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्थानीय लोगों की सह पर जमकर पिस्टल लहराया. हाथ में पिस्टल लेकर नर्तकी ने युवक के साथ कई घंटों तक ठुमके लगाये लेकिन इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी.

अब यह देखना है कि पुलिस और प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाने पर क्या कार्रवाई करता है. हालांकि बार गर्ल का तमंचे पर डांस का वीडियो तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

