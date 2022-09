सुपौल: बिहार के सुपौल में सड़क हादसा (Road Accident In SUPAUL) हुआ है. सहरसा पथ पर जगन्नाथ कॉलेज के पास दो बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत (Two Bike Colloids In SUPAUL) हो गई, जबकि तीन युवक जख्मी हो गये. स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी है. मरने वाले में एक की पहचान शुभम कुमार उर्फ टाइगर के रुप में हुई है. जो सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 03 से वार्ड पार्षद का अभ्यर्थी था.

