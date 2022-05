सुपौल: बिहार के सुपौल में पत्नी की हत्या (Husband murdered his wife in Supaul) का मामला सामने आया है. सुपौल का जदिया थाना क्षेत्र (Jadia police station area of Supaul) के पिलुवाहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 नवटोलिया में प्रेम प्रसंग मामले में पति ने 27 वर्षीय वार्ड सदस्या पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद मृतक महिला के गले मे रस्सी का फंदा डालकर घर में लटका दिया.

शक के चलते पत्नी की हत्या: घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पति सचेन्द्र सरदार को शक था कि उसकी पत्नी रंजन देवी का गांव के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है. जिसके बाद उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने पत्नी के शव के गले में रस्सी का फंदा डालकर लटका दिया. मृतक रंजन देवी को 7 वर्षीय बेटा विवेश कुमार और 4 वर्षीय बेटी देवांशी है.

7 वर्षीय बेटे ने किया खुलासा: बताया जाता है कि मृतका का मायके अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के कुसमहौल गांव था. मृतका के पिता उपेंद्र सरदार ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है. जब आस पड़ोस के लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है. वहीं, मृतक के 7 वर्षीय बेटे ने अपने पिता पर पीट-पीटकर हत्या करने की बात बताई है.

जानकारी के अनुसार घटना के बाद गांव में तथाकथित लोगों की एक पंचायत बैठी. जिसमें मृतक महिला के बेटे विवेश कुमार के नाम पर डेढ़ कट्ठा जमीन व एक-एक लाख रुपये फिक्स करने की बात पर सहमति बनी. जिसके बाद मामले को रफा-दफा किया गया. मृतका के मायके वालों का आरोप था कि घटना की जानकारी जदिया पुलिस को समय पर दी गई थी, लेकिन तथाकथित लोगों के प्रभाव में आकर जदिया पुलिस चार घंटे देरी से पहुंची. जबकि जदिया थानाध्यक्ष राजेश चौधरी का कहना था कि घटना की सूचना के बाद ही एक पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेज दिया गया था. पीड़ित पक्ष से आवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

