सुपौल: बिहार के सुपौल में सनकी पिता ने पुत्र की हत्या कर (Father killed son in Supaul) दी है. नाजायज बच्चा मानकर सात वर्षीय पुत्र को पिता ने कोसी नदी में फेंक दिया (Father throws son in river in Supaul). पिता बच्चे को आधार कार्ड बनवाने के बहाने किशनपुर बाजार लेकर गया था. जिसके बाद वह बिना बेटे के घर वापस लौट गया. पत्नी ने जब बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बोला कि बच्चा खो गया है. घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है.

पढ़ें-गोपालगंज में अगवा छात्र का मिला शव, बोले पिता- 'जमीन विवाद में पड़ोसी ने ले ली बेटे की जान'

बेटे को कोसी नदी में फेंका: पिता ने मां को बताया कि बच्चा खो गया है, इस बात पर मां को शक हुआ तो उसने खोजबीन की और थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता से कड़ाई से पूछताछ की. पिता ने कहा बेटे को कोसी नदी में फेंक दिया है. सोमवार को नदी में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला. इस दौरान आरोपी बार-बार बयान बदल रहा था. मंगलवार को नदी से बच्चे का शव निकाला गया है. वहीं आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई: कोसी नदी से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आरोपी का बयान दर्ज किया जा रहा है और साथ ही परिजनों से पूछताछ की जा रही है. वहीं पुलिस द्वारा बच्चे के शव को परिजनों को दे दिया गया है. घटना के बाद से परिवार में मातम का महौल है.