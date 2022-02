गोपालगंज: कटेया थाना क्षेत्र के कोईसा खुर्द गांव ( crime in Koisa Khurd village of Kateya police station area) के बीआरसी व सरकारी स्कूल के पास से एक 11 वर्षीय छात्र का शव बरामद (Murder in Gopalganj ) किया गया है. परिजनों का कहना है कि छात्र की गला दबाकर हत्या कर शव को फेंका गया है. मृतक बच्चे की पहचान कोईसा खुर्द गांव निवासी ओमप्रकाश गिरि के पुत्र दीपक के रूप में की गई है.

शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. मृतक बच्चे को मां का रो रोकर बुरा हाल है. वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जामकर विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल घटना के सन्दर्भ में मृतक के पिता ओमप्रकाश गिरि के माने तो दीपक कल शाम पंचदेवरी गया था. वापस लौटने के दौरान कोईसा खुर्द चौराहा और बीआरसी के बीच छात्र को अगवा कर लिया गया था. उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और अपराधियों ने बीआरसी के पास शव को फेंक दिया.

परिजन दीपक के घर नहीं पहुंचने पर पूरी रात उसकी खोजबीन करते रहे. लेकिन दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चला वहीं सोमवार सुबह को बीआरसी के पास मीडिल स्कूल में पढ़ने गये छात्रों ने दीपक के शव को देख शोर मचाना शुरू कर दिया. इसकी जानकारी परिजनों को दी गई. आनन फानन में परिजन और काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. परिजनों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी.

छात्र का शव मिलने की जानकारी मिलते ही कटेया थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र और पंचदेवरी पिकेट प्रभारी नेयाज अहमद ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. लेकिन आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने सड़क जामकर हंगामा करना शुरू कर दिया. परिजनों ने मौके पर एसपी आनंद कुमार और डॉग स्क्वॉयड टीम को बुलाने की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया. पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

मृतक दो भाइयों में बड़ा था जो काफी होनहार था. पिता विदेश में रहते हैं. वहीं, मृतक के पिता ओमप्रकाश गिरि का आरोप है कि पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. छात्र के लापता होने के बाद फोन करने पर उसने धमकी दिया था. परिजनों के आरोप के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच हर पहलु से कर रही है.

