सिवान: बिहार के सिवान में तीन लोगों की संदिग्ध मौत (Suspicious death of three people in Siwan) हो गयी है. अन्य कुछ लोगों की हालत गंभीर बतायी जा रही है. आशंका जतायी जा रही है कि जहरीली शराब पीने से तीनों (Death by drinking Spurious Liquor) की मौत हुई है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है लेकिन ग्रामीणों में चर्चा है कि यह जहरीली शराब से मौत का मामला है. थाने की ओर से स्थानीय चौकीदार को मौके पर भेजा गया है. पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के शीघ्र पहुंचने की संभावना है.

तीन की हालत नाजुक: मिली जानकारी के अनुसार सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदिया गांव में मंगलवार की देर रात से बुधवार की सुबह तक संदिग्ध परिस्थितियों में तीन लोगों की मौत हो गई. बिंदाराम पिता नाम बाबूलाल राम, अर्जुन राम पिता सुदेशी राम, भिखम राम पिता दारोगा राम की मौत हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ अन्‍य लोग बीमार हैं. उनमें तीन की हालत नाजुक बनी हुई है.

एक मृतक का अंतिम संस्कार: बताया जाता है कि भीखम राम के शव का परिजनों ने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया. वहीं, आज सुबह में दो अन्‍य के शवों को जलाने की तैयारी चल रही थी. पुलिस तब तक मौके पर नहीं पहुंची थी. मौके पर चौकीदार को भेजा गया था. कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ही शराब बिक रही है.

