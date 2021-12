सिवान: बिहार में सड़क हादसा (Road Accident In Bihar) थमने का नाम नहीं ले रहा है. सिवान में एक दिन में अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसा हो गया. इसमें एक व्यक्ति की मौत (One Person Died In Road Accident) हो गयी. पहली घटना जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर की है. जहां मैरवा-सिवान मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक चार पहिया वाहन पलट गई (Four Wheeler Overturned). जिसमें ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें:पटनाः BSRTC की बस ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटी की मौत

वहीं गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गाड़ी मैरवा-मझौली रोड की है. ड्राइवर गाड़ी से गडरिया गांव के कुछ लोगों को मैरवा के एक मैरिज हॉल में छोड़कर वापस गुठनी मोड़ की तरफ जा रहा था. इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई.

देखें वीडियो

मृतक की पहचान गड़ेरिया निवासी चंदन कुमार यादव के रूप में हुई है. वहीं घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं देर रात सिवान शहर के स्टेशन रोड में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नही हैं.

बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के बरौली निवासी अब्दुल रहमान अपने चाचा को सिवान स्टेशन छोड़ने के लिए परिवार के साथ आये थे. वहां से वापस जाने के क्रम में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई. हालांकि स्थानिय लोगों की मदद से कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

ये भी पढ़ें:पूर्णिया: सड़क हादसे में महिला की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP