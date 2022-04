सिवान: बिहार में विधान परिषद चुनाव में सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी रहे रईस खान (Former Independent MLC candidate Rais Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Siwan Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में रईस खान सिंगर दीपक ठाकुर के साथ नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो पटना के एक इफ्तार पार्टी की बताई जा रही है. वीडियो में बिग बॉस 12 फेम कलाकार दीपक ठाकुर (Bigg Boss 12 Deepak Thakur) गाना गाते दिख रहे हैं.

रईस खान और सिंगर दीपक ठाकुर का वीडियो वायरल: चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान हमेशा अपने कारनामों और अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.इससे पहले बार बालाओं के साथ डांस करते हुए रईस खान का वीडियो विवादों में रहा था. खान का एक और वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो में बिग बॉस के कलाकार के साथ रईस खान मिलते नजर आये. यही नहीं बिग बॉस में फायनिलिस्ट रह चुके दीपक ठाकुर एक गाना भी रईस खान को गाकर सुना रहे हैं, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में रईस खान के सामने सिंगर अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहे हैं. 'मुझको सिखा कर जाओ.. जा रहे हो.. तो सभी नक्श.. मिटाके जाओ.. कभी-कभी ये मुझे सताये.. कभी कभी ये रुलाए.. कभी कभी ये मुझे सताए..कभी कभी रुलाए..फकत मेरे दिल से उतर जाइयेगा.. बिछड़ना मुबारक..बिछड़ जायेगा.' इस गाने को सुन रईस खान के साथ ही मौजूद दूसरे लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए.

कौन हैं रईस खान: सिवान के चर्चित रईस खान खान ब्रदर्स के नाम से पूरे बिहार में मशहूर हैं. जिनके नाम से लोग अभी भी खौफ खाते हैं. आपको बता दें कि रईस खान अपनी पकड़ सिवान पर बनाना चाहते हैं. जिसको लेकर रईस खान ने एमएलसी चुनाव लड़ा था. भले ही रईस खान चुनाव हार गए हों लेकिन दूसरे स्थान पर रहकर उन्होंने बता दिया कि जनता उन्हें कितनी मुहब्बत करती है.

सिवान में गूंजी थी AK-47: बता दें कि बिहार एमएलसी चुनाव (Bihar MLC Election) में मतदान के बाद सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर बदमाशों ने एके-47 से जानलेवा हमला किया था, लेकिन इस हमले में रईस खान बाल-बाल बच गए थे. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत (One killed In Firing In Siwan) हो गई थी. वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शाहब समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. जिसके बाद सिवान में राजनीति काफी गर्म हो गई है.



कौन हैं दीपक ठाकुर: आपको बता दें की सोशल मीडिया पर दीपक ठाकुर के साथ एमएलसी प्रत्याशी रह चुके रईस खान का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दीपक ठाकुर ने रईस खान को गाना भी गाकर सुनाया है. दीपक ठाकुर 2012 के बिग बॉस के फायनिलिस्ट रह चुके हैं. दीपक ने फिनाले में विनर की घोषणा से ऐन पहले 20 लाख रुपए लेकर शो क्विट कर दिया था. दीपक बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर भी हैं. दीपक ठाकुर का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में ही हुआ है.

