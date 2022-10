सिवान: बिहार के सिवान की सांसद कविता सिंह (Siwan MP Kavita Singh) को भारत सरकार ने खाद्य उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Kavita Singh became a member of the Ministry of Public Distribution) का सदस्य बनाया है. संसद कविता सिंह ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत दो विभागों में से एक है. सांसद ने बताया कि देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से, जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था. इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिली है. मुझे इसका सदस्य बनाया गया है. सिवान के लोगों में इस उपलब्धि से खुशी की लहर है. कई नेताओं ने संसद को बधाई दी है.

कैसे करता है यह विभाग कामः इस विभाग का काम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन करना है. इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन, बाट और माप मानकों का कार्यान्वयन, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, पैकबंद वस्तुओं का विनियमन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण संबंधी मामलों को विशेष रूप से किसी अन्य विभाग द्वारा निपटाया नहीं गया), चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की निगरानी करना है. साथ ही प्रत्यक्ष बिक्री विधिक मापविज्ञान में प्रशिक्षण संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए जैव ईंधन के संबंध में विनिर्दिष्टता, मानक और संहिता तैयार करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना है.

बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी हैं कविता सिंहः सांसद कविता सिंह के पति जेडीयू नेता अजय कुमार सिंह ने कहा कि सिवान सांसद के खाद्य उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सदस्य बनने से इस विभाग में पूरे देश में सिवान का प्रतिनिधित्व रहेगा. साथ ही पारदर्शिता के साथ विभाग का काम होगा. गौरतलब हो कि अजय कुमार सिंह क्षेत्र के बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी पत्नी कविता सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. कविता सिंह ने आरजेडी के बाहुबली नेता स्व. शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चुनाव में हराया था.

