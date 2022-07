सिवान: बिहार के सिवान समाहरणालय के राजस्व विभाग (Revenue Department of Siwan Collectorate) में निगरानी विभाग का छापा पड़ा है. 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ बड़ा बाबू को गिरफ्तार (Head Clerk Arrested For Taking Bribe In Siwan) किया गया है. गिरफ्तार कर्मी का नाम जियाउल हक बताया जा रहा है. निगरानी की टीम उसे गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई है. निगरानी विभाग के 10 से 12 कर्मी छापा टीम में शामिल थे. इसकी पुष्टि निगरानी विभाग के डीएसपी अरुणोदय पाण्डेय ने की है.

'राजस्व के बड़ा बाबू जियाउल हक किसी काम के एवज में 1 लाख रुपये घुस ले रहे थे, जिसकी पहले से जानकारी हमलोगों को थी. जिन्हें आज रंगे हाथ पकड़ लिया गया है. अभी पूछ-ताछ जारी है. गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम अपने साथ ले गयी है.' - अरुणोदय पाण्डेय, डीएसपी, निगरानी विभाग

निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व हुआ गिरफ्तार : आपको बता दें कि सिवान के समाहरणालय में पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व विभाग में छापेमारी की जिससे वहां हड़कंप मच गया. जब निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की तो कर्मचारी कुछ देर तक को समझ ही नहीं सके कि आखिर ये कौन लोग हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि जब बड़ा बाबू की गिरफ्तारी हुई तब कुछ लोगो ने रोका भी, लेकिन निगरानी विभाग के अधिकारियों ने अपना पहचान पत्र दिखाया तब लोग समझ सके कि निगरानी टीम का छापा पड़ा है.