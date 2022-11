सिवान: बिहार के सिवान में बिजली के तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान बच्चा 11000 वोल्ट हाईटेंशन करंट तार की चपेट (Child dies after being hit by high tension wire ) में आ गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा. ग्रामीण बच्चे की मौत का कारण बिजली विभाग की लापरवाही (Negligence of electricity department in Siwan) को मान रहे हैं. घटना सिवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के पिठौरी पंचायत का है.

करंट की चपेट में आने से गई बच्चे की जान: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कैराताल गांव के निवासी अक्षय सिंह का 10 वर्षीय पुत्र अभय कुमार खेलते-खेलते आजाद अली के नवनिर्माण मकान के पास पहुंच गया और देखते ही देखते वह 11,000 हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया. जिसके कारण उसी तार पर वह लटक गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल: घटना के बाद बिजली विभाग से नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. लोगों का कहना था कि कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग के कर्मियों से की गई. लेकिन 11000 वोल्ट हाईटेंशन तार को वहां से नहीं हटाया गया. बताया गया कि इसके लिए स्थानीय लोगों के द्वारा लिखित शिकायत भी की गई थी. लोगों का कहना है कि अगर यहां से तार को हटा दिया गया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती.

मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी मिलने के बाद सिवान मुफस्सिल थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. जहां पर लोग काफी आक्रोशित है. स्थानीय बड़े अधिकारियों की आने की मांग पर अड़े है. लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द वहां से बिजली के तार को हटाया जाना चाहिए. मुफस्सिल थाने की पुलिस लोगों को समझा बुझा रही है कि किसी तरीके से मामले को शांत कराया जाए.

