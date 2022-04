पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में मजदूर की मौत (Laborer Died in Purnea) हो गई. जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के चकमाका गांव में खेत में काम कर रहे एक मजदूर की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत (Worker Dies After Being Hit by Electric Wire) का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कुमोद मंडल के रूप में हुई है, जो चकमका का गांव का ही रहने वाला है. वो खेत में मजदूरी का काम किया करता था. लॉकडाउन के समय से ही अपने गांव में रहकर, मजदूरी कर रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ीः करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत

'वो लोग दिल्ली, पंजाब में मजदूरी किया करते थे. लॉकडाउन के समय के बाद अपने गांव चकमाका में आकर मजदूरी का काम कर रहे थे. मंगलवार सुबह में कुमोद मजदूरी के लिए घर से निकला और एक किसान के खेत में काम कर रहा था. खेत के ऊपर से गुजर रही सरकारी बिजली के तार खेत में झूला हुआ था. जिसमें बिजली दौड़ रही थी. काम करते-करते कुमोद बिजली के तार को पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई.' - संतोष, मृतक का भाई

खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा: मृतक के भाई ने बताया कि बिजली के तार की चपेट में आने से कुमोद खेत में ही गिर कर तड़पने लगा. हादसे के बाद खेत में काम कर रहे मजदूर और अगल-बगल के लेबर तड़पता हुआ, कुमोद की ओर दौड़े, मगर तब तक वो दम तोड़ चुका था. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार वाले खेत पर आए. जहां कुमोद मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें- सहरसाः भीगे कपड़े सुखाने छत पर गए युवक की करंट लगने से मौत

ये भी पढ़ें- छत पर झाड़ू लगाने गया था मजदूर, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुई मौत

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP