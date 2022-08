सिवान: बिहार के सिवान में एक व्यवसायी तीन दिनों से लापता (Businessman missing for three days in Siwan) है. परिजनों ने अपहरण की आशंका जतायी है. व्यवसायी नाम सुभाष प्रसाद है, जो जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई गांव के रहने वाले हैं. वो ग्रिल का दुकान चलाते हैं. तीन दिन से घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर अपहरण की आशंका जताई है.

ये भी पढ़ें-जमुई में लूटपाट के बाद बदमाशों ने किया घर से 14 वर्षीय किशोर का अपहरण

तीन दिन से गायब है ग्रिल व्यवसायी: घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद सीसई गांव निवासी ग्रिल व्यवसायी सुभाष प्रसाद को किसी ने ऑर्डर देने के लिए फोन किया था. जिसके बाद वह मोटरसाइकिल से वहां गए. उक्त स्थान पर जाने के बाद ग्रिल व्यवसायी को एक बलेरो पर सवार कुछ लोगों से बातचीत हुई और ग्रिल दुकानदार सुभाष प्रसाद बाजार में अपनी बाइक खड़ी कर बोलेरो में सवार होकर चले गए. लेकिन तब से वो वापस नहीं आए हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है. अबतक कोई अता पता नहीं चला है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: ग्रिल व्यवसायी सुभाष प्रसाद के घर नहीं आने से परिजन परेशान हैं और उनके अपहरण की आशंका जताई है. व्यवसायी की पत्नी अर्चना देवी ने इस संबंध में स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर अपहरण की आशंका जतायी है. आवेदन मिलने के बाद थाना प्रभारी रणधीर सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए. उन्होंने कहा कि अपहरण का मामला संदेहास्पद है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल जांच जारी है.

ये भी पढ़ें-अपहरण मामले में लड़की को ढूंढ रही थी पुलिस, तभी देखा- वो तो प्रेमी संग शादी कर बसा चुकी है घर