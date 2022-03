सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चार दिन पहले (Crime In Siwan) इंश्योरेंस कर्मी अनुप श्रीवास्तव से हथियार के बल पर हुई लूट मामले (Loot From Insurance Agent In Siwan) का पुलिस ने खुलासा करते हुए (Accused of Robbery Arrested In Siwan) आरोपी को छोटपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से लूट की बाइक और मोबाइल को बरामद कर लिया गया है. बाइक का कलर चेंज कराने पहुंचे अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है.

चार दिन पहले हुई थी लूटपाट: दरअसल, सिवान के मुफस्सिल थाना के सिवान-गोपालगंज में हाईवे पर अपराधियों ने चार दिन पहले इंश्योरेंस कर्मी अनुप श्रीवास्तव से हथियार के बलपर लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद पुलिस की लगातार छापेमारी जारी थी. इसी कड़ी में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी को बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

गुप्त सूचना में आधार पर पकड़ा गया अपराधी: मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने बताया कि, लगातार छापेमारी की जा रही थी लेकिन इसी बीच गुप्त सूचना मिली की अपराधी सरसर के छोटपुर गांव में आया हुआ है. तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छोटपुर से अपराधी को गिरफ्तार किया. पकड़े गए अपराधी की पहचान मीरगंज के जसीम अख्तर के रूप में की गई है. उन्होंने कहा कि, अपराधी लूट की बाइक का कलर बदलना चाहता था. इसके लिए वो छोटपुर गांव में मोटर मैकेनिक के पास आया था. तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

