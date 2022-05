सिवान: बिहार के सिवान में एक शादी में जमकर मारपीट (Fighting at a Wedding in Siwan) करने का मामला सामने आया है. देखते ही देखते शादी समारोह मातम में बदल गया. नौतन थाना क्षेत्र हंसुआ गांव में बारात आई हुई थी, जिसमें गांववालों ने बरातियों का स्वागत किया, सबकुछ सही चल रहा था. अचानक देखते ही देखते आर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत को लेकर बराती एवं लड़की पक्ष में बहस होने लगी, और भगडदड़ मच गई, जिसमें देखते ही देखते एक युवक की मौत (A Young Man Died in Siwan) हो गई.

शादी समारोह में युवक की मौत: मिली जानकारी के अनुसार फरमाइशी गीत को लेकर बहस मारपीट में तब्दील हो गई, फिर क्या था लगी भीड़ में भगदड़ सी मच गई, जिसमें सब लोग भागने लगे, उसी दौरान एक व्यक्ति की बस की चपेट में आने से मौत हो गई. मामला और बिगड़ता देख, बराती जैसे-तैसे जान बचाकर भागने लगे. वहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने दूल्हा की गाड़ी स्कार्पियो, जिसमें दूल्हा बैठा हुआ था, उसको बंधक बना लिया.

आर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत को लेकर हुआ विवाद: मृतक की पहचान रोहित गिरी के रूप में हुई है. उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, गांव में भी युवक की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है.

