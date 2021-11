सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में सड़क दुर्घटना में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत (Youth Dies in Road Accident) हो गयी. शनिवार शाम को दीघा थाना क्षेत्र (Road Accident in Digha Police Station Area) के मेजरगंज पथ पर पोखर भिंडा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गयी. जिससे बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत (Bike Rider Died on the Spot) हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी है.

ये भी पढ़ें- जहरीली शराब कांडः बेतिया एसपी ने की 13 के मौत की पुष्टि, नौतन थानाध्यक्ष समेत एक चौकीदार निलंबित

जानकारी के मुताबिक, थाना सुप्पी के मनियारी गांव के रहने वाले ताराकांत झा के बेटे दीपक झा मेजरगंज से लौट रहा था. रास्ते में मेजरगंज पथ पर पोखर भिंडा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गयी. बाइक सवार के हेलमेट नहीं पहनने से युवक के माथे पर गहरी चोट लग गयी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी.

सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना मिलने पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंंच गये और युवक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची दीघा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- गोपालंगज में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 मरे, सरकारी आंकड़ों में 11 की मौत